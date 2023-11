La situació, marcada per protestes i desacords, planteja un començament controvertit per a la legislatura, anticipant desafiaments significatius per a Sánchez en els propers mesos. EP

A l'arrencada d'una nova legislatura, el president Pedro Sánchez aconsegueix consolidar el seu lideratge amb el suport definitiu dels 7 diputats de Junts, desencadenant una sèrie de reaccions i tensions tant a nivell nacional com entre els partits independentistes catalans.

En una conjuntura nacional marcada per la complexitat, Sánchez s'assegura un nou període al capdavant del Govern, estretament vinculat al pacte aconseguit amb Carles Puigdemont i ERC. Tot i això, aquest acord ha provocat no només crítiques des de les files socialistes, sinó també la indignació de centenars de manifestants congregats a Ferraz la darrera setmana. Alhora, s'han registrat manifestacions multitudinàries convocades per PP i Vox a diverses capitals espanyoles, reflectint la polarització generada per aquest pacte polític.

El descontentament no es limita a l'àmbit socialista; també es manifesta entre els aliats de Puigdemont. La CUP ha fet una crida a la mobilització, argumentant que el pacte no aborda la qüestió de l'"autodeterminació" i representa una renúncia a la lluita del secessionisme. La diputada Laia Estrada acusa ERC i Junts d'haver "renunciat al mandat de l'1-O", subratllant les divisions evidents entre els partits independentistes, especialment amb l'ala més radical, que ara critica obertament Puigdemont.

Les protestes, orquestrades per la CUP i Alerta Solidària, han tingut lloc a localitats com Arenys de Mar i Barcelona, expressant un rebuig generalitzat a l'amnistia. Els Comitès en Defensa de la República (CDR) van publicar un manifest crític, tot especificant que no es tracta d'un "pacte" sinó d'una "renúncia". A més, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), els CDR de Vic i la plataforma Catalans per a la Independència sostenen que cap acord amb l'Estat espanyol conduirà a la independència, amenaçant amb mobilitzacions.

L'eurodiputada Clara Ponsatí, vinculada a l'ANC i crítica acèrrima de Puigdemont, va condemnar el pacte amb el PSOE, considerant-ho una submissió dels partits independentistes. L'ala de l'esquerra radical secessionista, que anteriorment donava suport a Puigdemont, l'assenyala ara com a traïdor. La situació es reflecteix en la crítica de Miquel Montero, destacat al sobiranisme, que sosté que Junts quedarà atrapat en una "gàbia" construïda per ells mateixos, enfrontant la difícil tasca de gestionar concessions irrellevants.

Aquest escenari, marcat per la complexitat política i les tensions independentistes, presenta un inici controvertit per a la nova legislatura, deixant entreveure els desafiaments que Sánchez enfrontarà els propers mesos.