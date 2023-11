Li reclama al Govern “que governi, molt en particular en matèria de sequera”. EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha dit aquest dissabte que tant ell com els socialistes catalans confien que el president del Govern, Pedro Sánchez, “configurarà el Govern que en aquests moments necessita Espanya”.

Així ha respost als periodistes després de visitar la depuradora del Besòs (Barcelona) després de ser preguntat pels qui seran els ministres del nou Govern, i ha afegit que Sánchez és "qui té la responsabilitat d'escollir les persones que creu que són més idònies" per a aquesta nova etapa".

El primer secretari del PSC ha realitzat la visita acompanyat per l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Filo Cañete, i la diputada del PSC-Units al Parlament Sílvia Paneque.

Preguntat per si creu que la situació entre Podem i Sumar pot afectar la formació del Govern, ha respost que els 179 vots a favor de la investidura de Sánchez incloïen també els de Sumar i Podem: "Amb això em quedo. Aquesta és la foto ".

"Em sembla que el moment és tan transcendent, tan rellevant en termes polítics, que tots tenim la maduresa política de saber on som, el que ens juguem", ha defensat Illa, que ha fet una crida a la confiança davant la por, a la il·lusió davant la crispació i l'esperança davant la resignació.

ENQUESTA DEL CEO



Pel que fa als resultats del CEO anunciats divendres, ha dit que, encara que l'enquesta sigui "positiva" per a la seva formació, considera que aquest no és el moment més idoni per fer-la i que cal deixar un temps perquè les decisions s'asserenin , ha dit.

Ha assegurat que el seu partit no ha pres decisions "amb criteris electorals" i que responen als interessos de la ciutadania basant-se en els resultats electorals i en la línia de les polítiques del Govern aquests últims quatre anys, de manera que confia que seran positives .

MANIFESTACIÓ CONTRA L'AMNISTIA



Sobre la manifestació a Madrid aquest dissabte contra l'amnistia, ha expressat el respecte respecte als ciutadans que es manifestin amb educació i ha afegit textualment que la investidura de Sánchez respon al funcionament normal de la democràcia espanyola, "que ha posat de manifest una vegada més la solidesa" de les institucions.

I preguntat pel manifest emès per militars retirats que reclamen a les Forces Armades la destitució de Sánchez, Illa ha defensat que “la democràcia espanyola és molt sòlida, molt més del que alguns pensen” i ha apel·lat al respecte per les institucions.

LI DEMANA AL GOVERN "QUE GOVERN" EN MATÈRIA DE SEQUERA



Sobre la sequera a Catalunya, ha acusat el Govern d'inacció i li ha reclamat que "se centri a resoldre problemes, que governi, molt en particular en matèria de sequera", i que s'executin les inversions acordades.

"Què hem fet aquests darrers 10 anys? On hem centrat les energies i on hem dedicat els esforços?", ha retret, i ha apostat per la col·laboració institucional, la proporcionalitat en les actuacions i la celeritat en la seva execució.