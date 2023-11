També ha retret la gestió del Govern en relació amb la sequera. EP

El secretari general dels Estats Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha defensat que l'amnistia "és una oportunitat per recosir fractures, que a Catalunya n'hi ha moltes, i això no passa per l'oblit, però sí pel perdó".

En declaracions al programa 'Converses' de Cope Catalunya i Andorra recollides per Europa Press aquest dissabte, ha criticat que no s'hagi posat en valor "el pas endavant que ha fet l'independentisme en tornar a les institucions", especialment per part de Junts al pactar amb el PSOE per a la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez.

Espadaler ha reprovat la gestió del Govern sobre la sequera a Catalunya perquè l'Executiu català "posarà en marxa mesures a la desesperada perquè s'ha despertat tard, en no haver fet tots els deures que devia".

"El Govern s'ha confiat mirant al cel a veure si plovia i ara tenim un problema molt seriós", ha dit, i ha assegurat que les mesures que es podran prendre, com abaixar la pressió de l'aigua, són precipitades.

Ha afirmat que les inversions que es puguin començar a fer ara no tindran utilitat fins d'aquí dos o tres anys i ha apuntat que els ciutadans, sobretot els de l'entorn metropolità de Barcelona, notaran “la deixadesa amb què ha actuat el Govern”.