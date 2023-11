A més, compara l'actitud de Sánchez amb la de José María Aznar i Alberto Núñez Feijóo, que, tot i no tenir relacions ideals amb Vidal-Quadras, es van posar a disposició de la família després de l'incident. EP

L'exlíder del PP de Catalunya Alejo Vidal-Quadras, que va patir el 9 de novembre passat un xut a la cara a Madrid, ha criticat el poc interès que va mostrar el president del Govern, Pedro Sánchez, pel seu estat de salut després de l'atac terrorista" que va patir i l'acusa d'"envilir" Espanya.

"L'holograma que habita La Moncloa va posar un tuit. Aquesta és l'Espanya de Sánchez. Per a delinqüents enemics de l'ordre constitucional, amnistia, felicitacions i zalemes, per a un lleial servidor de l'Estat, vint anys a la Universitat, onze al Parlament de Catalunya, quatre a l'Ajuntament de Barcelona, quatre al Senat i quinze al Parlament Europeu, un tuit mentre agonitza després de patir un atac terrorista. No es pot envilir més un país", ha criticat en una columna que ha publicat aquest diumenge a 'Veu Pòpuli'.

En aquest sentit, l'exlíder català del PP acusa Sánchez, que defineix com "el president progressista aliat i amic de terroristes i pròfugs sediciosos", de posar Espanya "a l'alçada de la seva mínima estatura moral" i el titlla de "pigmeu ebri d'ambició sense mèrit i curt de lectures".

AZNAR I FEIJÓO ANOMENAR LA SEVA FAMÍLIA



Vidal-Quadras compara l'interès de Sánchez amb el de José María Aznar o el de l'actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que es van posar a disposició de la família de la víctima, malgrat no tenir relacions "idíl·liques". "És conegut que les meves relacions amb Aznar i Feijóo no han estat idíl·liques, però encara hi ha classes. Tots dos van trucar a la meva família per donar-los paraules reconfortants i posar-se a la seva disposició", ha indicat.

En aquest sentit, recorda que això passava mentre ell es "dessagnava" al quiròfan de l'Hospital Gregorio Marañón i un equip d'"elit" de la sanitat pública "reunit amb admirable urgència lluitava amb nu" per salvar-li la vida. Vidal-Quadras agraeix la feina feta dels cirurgians, anestesistes, personal d'infermeria, instrumentistes, auxiliars i zeladors.

"He tant que agrair durant aquests dies transcorreguts entre l'ominós tret i avui que no sabria per on començar. En primer lloc, l'amor a la seva professió d'un grup increïble perfectament conjuntat, cirurgians, anestesistes, personal d'infermeria, instrumentistes, auxiliars i zeladors.En segon lloc, els nombrosos especialistes de l'UCI, dels quals no tinc una imatge nítida mentre anava i venia a la barca de Caront perdut en una nebulosa a mig camí entre aquest món i el definitiu", ha lloat.