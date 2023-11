EuropaPress 5286490 president hispasat jordi hereu intervé curs associacio periodistes

Jordi Hereu serà el nou ministre d'Indústria d'aquest segon govern de coalició de Pedro Sánchez . Llicenciat en Administració d'Empresa, va ser alcalde de Barcelona del 2006 al 2011 i fins ara era president d'Hispasat. Amb experiència en lideratge municipal i en el sector privat, Sánchez ha pensat que és un bon actiu per a aquesta cartera tan rellevant a l'economia.

Hereu és la quota del PSC per a aquest Govern conformat per perfils polítics que hauran d?afrontar una legislatura agitada. Amb ell, els socialistes catalans passen de tenir dos ministres, Miquel Iceta i Raquel Sánchez a tenir només un representant però en una històrica cartera la d'Indústria. Aquest Ministeri ja va ser ocupat per José Montilla durant el mandat de José Luís Rodríguez Zapatero (2004-2006) i perJoan Clos entre 2006 i 2008. Aquest Ministeri és decisiu per al desenvolupament econòmic i social del país.

Fins ara, el PSC tenia dues carteres. La de Cultura i Esports, amb Miquel Iceta al capdavant; i la de Transports, amb Raquel Sánchez . Cap dels dos repetirà com a Ministre.

Hereu és recordat per ser un dels impulsors de les polítiques de mobilitat urbana de Barcelona mitjançant una consulta popular sobre el tramvia de la Diagonal. El 2020 es va convertir en el president d'Hispasat i, més tard, va crear Identicity Consulting . També va participar en la creació de Barcelona Plataforma Empresarial-Fledge Barcelona Accelerator ; i fou membre del consell d'administració d' AENA.