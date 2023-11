Redondo, en una intervenció pública. Foto: Europa Press

La regidora socialista a l'Ajuntament de Valladolid, Ana Redondo, ha reconegut sentir-se "feliç i emocianada" d'assumir la responsabilitat com a pròxima ministra d'Igualtat, un departament que ha qualificat de " clau i transversal" a què li deuen "molts dels avenços en els drets de les dones.

Així ho ha assegurat Redondo en declaracions a Europa Press després de conèixer-se que Pedro Sánchez ha proposat que fos portaveu socialista a les Corts, tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Valladolid i regidora de Cultura com a futura ministra d'Igualtat en substitució d'Irene Montero.

" Molt il·lusionada, amb ganes de començar, emocionada i nerviosa", així és com Redondo se sent després de conèixer la seva designació alhora que ha reconegut que per a ella "és un càrrec important perquè és una gran responsabilitat" la que assumeix.

Redondo ha explicat que estava a disposició del partit, com així ho va transmetre a Félix Bolaños fa uns dies quan li va preguntar per la seva disponibilitat, encara que havia tornat fa uns mesos de nou a la Universitat.

Així doncs, el PSOE es queda una cartera molt cobejada i que volien tant des de Sumar com de Podem .

EL PERFIL D'AQUESTA GRAN DESCONEGUDA



La nova titular d'Igualtat va néixer a Valladolid, en 1966, és llicenciada en Dret i Doctora en Dret Constitucional, a més és professora titular del Dret Constitucional en la Universitat de Valladolid.



Rodó va ser secretària de Formació del PSOE de Valladolid entre 2004 i 2008 i procuradora en les Corts de Castella i Lleó des de 2007, on va ser viceportavoz del Grup Parlamentari Socialista entre 2007 i 2008 per a passar posteriorment a ser la portaveu entre 2008 i 2011, temps en el qual Óscar López va ocupar la Secretària Autonòmica del PSOE sense tenir escó en les Corts.



Posteriorment, quan López va aconseguir accedir a les Corts, Redondo va reprendre les seves responsabilitats com viceportavoz fins a 2014, quan va tornar al Càrrec de portaveu només per un any, ja que en 2015 va passar a l'Ajuntament de Valladolid per a ser regidor de Cultura i segona tinenta d'Alcalde amb l'equip d'Óscar Puente, avui designat també ministre de Transport.



Els qui la coneixen bé asseguren que és una dona de perfil baix, treballadora i aliena a les polèmiques. De fet, en ple 2023 no té perfil obert en cap xarxa social.

El seu nomenament pot ser una resposta a les conseqüències de la llei del sol sí que és sí, les rebaixes de penes i excarceracions a reus de delictes sexuals, i a la “necessitat”, diuen fonts socialistes, d'un període de calma .

Aquest curs havia tornat a fer classes en la facultat de Dret després de diversos anys centrada en la política local, d'on ve. Diuen els qui la coneixen que té una formació “sòlida” i és “dialogant i constructiva”. També parla del seu nomenament qui no tenia el seu nom en el radar: el moviment feminista. Anònima entre teòriques i expertes del feminisme, la sorpresa s'ha estès per una elecció que, de forma generalitzada, qualifiquen de “perfil baix”.

Redondo, de tracte fluid amb els mitjans, va ostentar durant vuit anys la regidoria de Cultura i va comandar el festival de cinema Seminci. El seu exdirector Javier Angulo, bon coneixedor de l'ara ministra després d'anys de contacte en la gestió de l'esdeveniment, celebra el nomenament de “una dona que viu tot de manera apassionant i passional, molt oberta, col·laborativa i oberta a atendre a tothom”. Angulo recorda que amb ella com a regidora es va crear l'Espiga arc de Sant Martí, un reconeixement cinematogràfic LGTBI, i que també ha secundat fermament el festival Cinhomo, específic del col·lectiu.



“Té una personalitat molt forta, no es deixarà acovardir, és una dona molt política i crec que la trien per això”, sospita Angulo. Sempre ha tingut un perfil “feminista” i “s'ha mobilitzat molt en batalles en el passat, en les corts castellanoleonesas”. Ha estat, sobretot, pròxima al col·lectiu LGTBI.