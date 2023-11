Isabel Rodríguez / @EP

Un dels moviments més destacats en el nou repartiment de carteres del Govern de Pedro Sánchez és el d? Isabel Rodríguez , que deixarà de ser portaveu per adquirir el ministeri d?Habitatge i Agenda Urbana. Així, el ministeri es torna a recuperar com a departament en solitari i no agregat a un altre ministeri.

Com a principals reptes, la nova ministra haurà de desenvolupar la macrooperació de posar al mercat un total de 183.000 habitatges de lloguer assequible, que inclou els habitatges de Sareb, noves promocions i cases a terra del Ministeri de Defensa.

També haurà de desenvolupar la nova Llei d'Habitatge , que va entrar en vigor a finals de la legislatura passada, i, concretament, el compromís és definir amb caràcter immediat l'índex de preus de referència, que permeti identificar els municipis i els districtes que es consideren zones tensionades , per impulsar la posada en marxa de la regulació dels preus dels lloguers.

Així mateix, es durà a terme l'increment del Bo Lloguer, que actualment consisteix en una ajuda de 250 euros per a joves menors de 35 anys, i es revisarà també la regulació dels allotjaments turístics en zones de mercat tensionades. També s'aprovarà un pla estratègic per impulsar l'habitatge rural a zones de repte demogràfic.

A més, s'habilitarà un programa nacional d'ajudes i subvencions per a la millora de l'accessibilitat, l'habitabilitat i l'eficiència energètica dels habitatges. La prioritat serà la rehabilitació d‟habitatges per al‟eficiència energètica, amb l‟objectiu d‟assolir 500.000 habitatges.