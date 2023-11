Ernest Urtasun serà el nou ministre de Cultura del Govern que Pedro Sánchez anunciarà oficialment aquest dilluns/@EP

La cartera es manté en mans d'un català, després que en l'últim mandat la gestionés el socialista Miquel Iceta. Urtasun és una de les mans dretes de la líder de Sumar , Yolanda Díaz , i es converteix en la quota dels comuns al Govern, que aspiraven a estar "molt ben representats".

Si bé aquest partit va tenir influència amb perfils com Manuel Castells i Joan Subirats , aquesta nova figura té un major pes polític. És fill de militants del PSUC i parla tres idiomes, anglès, francès i alemany. Si bé la seva experiència en l'àmbit de la cultura no és extensa, el seu perfil diplomàtic serà clau per fer front a polèmiques com la llibertat d'expressió .

"Assumeixo el repte amb il·lusió i responsabilitat per treballar per la Cultura com un dret de la ciutadania del nostre país", ha declarat el nou ministre de Cultura a la xarxa social X (abans Twitter), "molt agraït per la confiança de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz".



QUI ÉS ERNEST URTASUN?



Urtasun porta gran part de la seva vida en la política, sent especialment reconegut per la seva tasca com a eurodiputat , on va mostrar les seves conviccions antitaurines, i per estar compromès en la lluita contra el canvi climàtic . Tot i això, no va ser fins al mes de juny que va passar a estar a la cara més visible de la política arran de la seva designació com a portaveu de campanya de Sumar per a les eleccions del 23J.

La líder d'aquesta formació, Yolanda Díaz , el va presentar com " la millor persona possible per posar veu a un projecte transformador, verd i europeista ", destacant el seu paper de cara als futurs reptes mediambientals per al partit. Des d'aleshores, Urtasun ha estat a la primera línia del partit, tant en rodes de premsa com en mítings i entrevistes.



No era la primera vegada que veia el seu nom com a 'ministeriable'. El 2019, va ser una de les opcions d' Unidas Podemos per estar al capdavant del Ministeri d'Universitats. Tot i això, el lloc finalment va recaure sobre Joan Subirats i Urtasun va prosseguir el seu treball a Brussel·les.

Nascut a Barcelona el gener del 1982, Urtasun va arrencar la seva carrera política amb només 15 anys en entrar a Joves d'Esquerra Verda , una organització d'esquerres i ecologista associada a Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), espai on va arribar a ser coordinador i que va confluir poc després a Catalunya a Comú . Durant la seva etapa com a coordinador, va participar en la construcció d' En Comú Podem de cara a les eleccions generals del 2015.

Urtasun sempre ha estat vinculat de manera o altra a la política. Va combinar la seva militància amb els seus estudis en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona , per més tard fa un postgrau en Relacions Internacionals a la Universitat de Barcelona . Això li va donar peu per començar la carrera diplomàtica el 2010 i desenvolupar diferents responsabilitats al Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació durant un any.

El 2003 la primera vegada que es va presentar a unes eleccions com a 'número dos' de la llista d'ICV a les municipals de Barcelona, encara que sense èxit. Amb ells tornaria a concórrer el 2009, en aquesta ocasió per arribar al Parlament Europeu, on tampoc no va poder obtenir un escó. Tot i això, va començar a la que seria el seu camí a Brussel·les de la mà de Raül Romeva , de qui va ser assessor durant la seva etapa com a eurodiputat, abans que Romeva tornés a la política catalana, primer, com a diputat al Parlament i, després , com a conseller del Govern de la declaració il·legal d'independència.

Aquest mateix any 2009, Urtasun es va convertir en membre del Bureau del Fòrum Europeu de la joventut, representant aquesta organització a la Cimera del Clima de Copenhaguen. Més tard, el 2014, va tornar a provar sort a les eleccions europees, on va concórrer amb èxit a les llistes de L'Esquerra Plural , integrat a Los Verdes, grup del qual ara és vicepresident.

Des de llavors, s'ha exercit com a eurodiputat, centrat en l'ecologisme, però també en la igualtat de gènere, la transparència en els acords comercials europeus, la fiscalitat o la política migratòria de la Comissió Europea.