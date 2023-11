El ministre de Cultura sortint, Miquel Iceta, va assumir el càrrec el 10 de juliol del 2021 i durant la seva legislatura ha tirat endavant diferents mesures, com l'Estatut de l'Artista o la Llei Audiovisual, encara que la seva principal aposta ha estat el bo cultural. El ministre, que també ostentava les competències en esports, també va haver de bregar amb el 'cas Rubiales'.

Arxiu - El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta (c), en arribar a un ple del Senat, a 31 de gener de 2023, a Madrid (Espanya) @ep

Iceta, que va substituir en el càrrec José Manuel Rodríguez Uribes, va entrar al Govern primer com a titular de Política Territorial en reemplaçament de Carolina Darias. A la presa de possessió de Cultura, l'actual ministre sortint va afirmar que Espanya era "una gran potencial cultural" i que es donaven les condicions per "ser una gran superpotència".

A més de la cultural, Iceta va haver de fer front a l'anomenat 'cas Rubiales' ia les crítiques dels que consideraven que es podia fer una mica més des del Consell Superior d'Esports. El ministre sempre va defensar que el Govern havia actuat amb "diligència" i "pas ferma" però també va assegurar que havien estat "escrupolosos" en el procés per evitar futurs recursos a la inhabilitació del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

Durant la seva legislatura, alguns reptes a què s'ha enfrontat Iceta els darrers mesos han estat la reforma de l'INAEM o la celebració de l'Any Picasso, amb polèmica per la relació de l'artista amb les dones. Tot i això, el 2022, la seva legislatura va estar llastrada pels atacs soferts a museus, centre de les protestes de col·lectius ecologistes per denunciar el canvi climàtic al planeta.

També va haver de fer front als suposats casos d'assetjament sexual de Plácido Domingo a la indústria. Iceta va defensar el veto del ministeri al cantant i va lamentar la tardana resposta del departament. "Aquesta situació mereixia una resposta al seu moment", va reconèixer.

En clau audiovisual, ha gaudit d'un bon moment del cinema espanyol, tant a nivell nacional com internacional. Durant la seva legislatura, Carla Simón va aconseguir aconseguir l'Ós d'Or a Berlín per 'Alcarràs' el 2022, aconseguint un èxit que se li resistia al cinema espanyol des del 1983 amb 'La Colmena' de Mario Camus.

A més, 'Pacifiction' d'Albert Serra, va competir a la secció oficial de Cannes, cosa que només havien aconseguit al segle XXI Almodóvar i Isabel Coixet. També 'La pietat' d'Eduardo Casanova va ser seleccionada per competir a la 56 edició del Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary (República Txeca). Anteriorment, el 2021, Penélope Cruz va aconseguir recollir el premi a Millor Actriu per 'Mares paral·leles' al Festival de Venècia.

Una de les polèmiques que va tenir amb el sector audiovisual va ser per la definició de productor independent del projecte de Llei General de Comunicació Audiovisual, que va modificar el PSOE amb una esmena introduïda al tràmit de Ponència. El sector, que va arribar a convocar protestar per l'esmena, va advertir que la modificació posava en risc 25.000 llocs de treball.

EL BO CULTURAL



Tot i això, la mesura 'estrella' de la tasca d'Iceta al capdavant de Cultura ha estat el Bo Cultural, que el juliol de l'any passat, es va posar en marxa per primera vegada per a totes les persones que haguessin complert 18 anys aquell 2022. La idea era la de sol·licitar 400 euros destinats al consum de productes i serveis culturals per a aquests joves.

Tot i això, la mesura va començar amb problemes davant les queixes de molts sol·licitants, que es trobaven amb dificultats administratives per accedir a aquest bo. De fet, al llarg del temps que va estar habilitat, Cultura es va veure obligada a fer canvis com permetre fer tota la gestió a través de Correus de manera presencial i no obligar a tenir un certificat digital.

No va ser l'única crítica que va rebre Iceta per aquesta mesura, ja que diversos sectors que es van quedar fora van sol·licitar entrar-hi. En especial, el taurí, que finalment va entrar a la segona edició del bo ja que el Tribunal Suprem (TS) va anul·lar, per manca de justificació, l'exclusió dels espectacles taurins de l'àmbit d'aplicació.

El març passat el Govern va aprovar la segona edició del bo cultural. Igual que a l'edició anterior, aquests ajuts de 400 euros van dirigits a 500.000 joves que compleixin els 18 anys al llarg d'aquest any 2023. El balanç que Cultura va fer de la primera edició va ser "positiva", en remarcar que l'obligació principal del Ministeri era que "no quedés cap jove que podia accedir al bo sense saber d'aquesta ajuda".

Les xifres d'aquesta primera edició van assolir un total de 281.557 joves, fet que va suposar que un 43,4% del total de les persones d'aquesta edat (488.794 segons l'INE) o bé no ho havien sol·licitat o no havien completat el procés de sol·licitud. En total, hi va haver uns 376.000 inicis del procés per sol·licitar el bo per la web, encara que no tots es van completar.

LA LLEI DEL CINEMA I LLEI DE MECENATGE, SENSE TEMPS



Després de la dissolució de les corts al mes de maig, el sector cultural va veure com no es posava en marxa les lleis del Cinema i de Mecenatge, que ja havien començat la tramitació parlamentària.

El cas de la Llei del Cinema és el més significatiu, ja que era una mesura molt esperada pel sector, especialment després de l'aprovació de la Llei Audiovisual que va suscitar les crítiques dels productors independents en entendre que se li donava més poder a les productores de les cadenes.

En el cas de la llei de mecenatge, la comissió d'Hisenda i Funció Pública del Congrés va aprovar amb competència legislativa plena a finals d'abril l'informe elaborat per la ponència sobre la proposició de llei de modificació de la Llei de mecenatge, amb el suport de totes les formacions excepte Vox, que es va abstenir.

D'aquesta manera, el text quedava esperant una altra revàlida al Senat abans de la seva entrada en vigor. La Llei de Mecenatge incorpora la prestació de serveis com a nou mecanisme de col·laboració amb les ONG, permet una contraprestació d'un màxim de 25.000 euros i incrementa els percentatges de deducció, modificant la norma que estava en vigor des de fa 21 anys.