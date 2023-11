L'exvicepresidenta del Govern Carmen Calvo en una foto d'arxiu

La diputada del PSOE al Congrés per Granada Carmen Calvo ha afirmat que aquest dilluns és un dia important per l'anunci del nou Executiu central i sobretot, segons la seva opinió, perquè "el feminisme de la igualtat és el que timonarà les polítiques del Govern de la nació".

"Darrere de la violència de gènere hi ha una incomoditat d'una societat masclista que no acaba de respectar les dones com a iguals" , ha afirmat l'exvicepresidenta del Govern, que ha assegurat que "fa més falta que mai el feminisme" alhora que ha censurat el paper de la dreta i de la ultradreta en aquest àmbit.

Al costat de la vicesecretària general del PSOE de Granada, Olga Manzano, i la parlamentària andalusa Isabel Ambrosio, abans de participar a la jornada 'La lluita contra la violència masclista, resposta d'Estat' organitzada pel PSOE de Granada en el marc del 25N, Calvo ha subratllat que "l'únic feminisme que ens permet a les dones avançar en drets i intervenir a la política".

Segons ha informat el PSOE en una nota de premsa, ha asseverat que és així “no només perquè la meitat de tot és nostra, sinó perquè a més necessitem que s'entengui que el que ens estem jugant són els nostres cossos, la seguretat de les nostres vides i la nostra pròpia llibertat”.

Això és "absolutament determinant, i tristament ho hem de fer amb més intensitat al voltant del 25N". En aquest context ha aprofitat per demanar-li al president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que dediqui més temps a governar Andalusia i especialment a la igualtat.

"Que rendeixi comptes d'on són els fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, on s'inverteixen i en què s'apliquen", ha dit. "Si Moreno Bonilla no hi és, s'ho hauria de pensar perquè les xifres d'Andalusia són penoses".

"Ell va ser el primer a tot Espanya que va obrir les portes a Vox perquè fessin polítiques contra les dones, antidemocràtiques i negacionistes del feminisme i la violència. Això fa mal perquè ja no anem el 25N dient-li a tots els andalusos que aquest és el tema més cruent que hem de viure i que cal seguir en la direcció d'aturar-ho tot això", ha postil·lat.

Calvo ha incidit que "volem escoltar el president de la Junta parlar d'Andalusia i dels seus problemes contínuament, i que els assumeixi perquè més de cinc anys després són seus. Volem deixi això de fer oposició al Govern d'Espanya per al cap de setmana" ".

Per la seva banda, la parlamentària andalusa Isabel Ambrosio ha indicat que "ja no només ens comprometrem amb les polítiques d'igualtat ia batallar contra aquesta xacra social que significa la violència masclista. També batallarem contra els qui estan en aquest discurs de negacionisme i amb aquells que encoratgen aquest discurs perquè és un dels principals problemes que té la societat en conjunt”.

"Andalusia fa 40 anys que camina i fa possibles polítiques d'igualtat. El que mai s'havia discutit és que la violència de gènere existia, aquesta discussió no ha existit fins que han arribat les postures negacionistes que han vingut a trencar aquests acords que han aconseguit que la nostra terra segueixi creixent i caminant a l'àmbit de la igualtat", ha lamentat.

La vicesecretària general del PSOE de Granada, Olga Manzano , ha destacat la contribució de les polítiques i la legislació promogudes pels governs socialistes per combatre la violència de gènere i ha incidit que des que es va aprovar la llei integral “han estat moltes les vides dones que s'han salvat”.

"Són més de 46.000 les dones que tenen dispositius policials de protecció actualment", ha apuntat per rebutjar els arguments d'aquells grups de la ultradreta que "no només no reconeixen la violència masclista sinó que a més no estan d'acord amb tota l'arquitectura de gènere que existeix per protegir aquestes dones i amb els recursos que es destinen a aquest fi”.