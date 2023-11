Arxiu - El secretari general del Congrés, Fernando Galindo. - EUROPA PRESS - Arxiu

La Secretaria General del Congrés , que ocupa Fernando Galindo , admet que hi pot haver "possibles motius d'inconstitucionalitat" en la proposició de llei d'amnistia presentada pel PSOE, però no hi ha una contradicció tan "palmària" amb la Carta Magna perquè la Taula del Congrés n'impedeixi la tramitació.

Així ho assenyala a l'informe que ha preparat perquè la Mesa del Congrés prengui una decisió sobre la qualificació del text a la reunió d'aquest dimarts.

En el document, i que no té caràcter vinculant, el lletrat major detalla que la iniciativa no entra en contradicció "evident i palmària" amb l'article 62, lletra i de la Constitució que impedeix "autoritzar indults generals", cosa que a parer seu sí que passava a l'amnistia que van presentar els independentistes el 2021.

Això sí, també admet que el Tribunal Constitucional sí que podria trobar alguns "incompliments" segons la interpretació que faci en el futur del text de la llei.

Segons recalca, el tràmit de qualificació i admissió a tràmit de les iniciatives parlamentàries "no està configurat com a control previ de constitucionalitat" i que la no qualificació d'una iniciativa sempre és "excepcional".