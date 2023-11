El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez , viatjarà aquest dijous a Israel i Palestina per abordar amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i amb el president palestí, Mahmud Abbas, l'actual conflicte a la Franja de Gaza després de l'atac terrorista de Hamàs contra Israel del 7 d'octubre passat i la situació humanitària en aquest territori, segons ha informat Moncloa.

Sánchez, que viatjarà acompanyat pel primer ministre belga, Alexander de Croo, té previst reunir-se amb el president israelià, Isaac Herzog, i amb Netanyahu, així com amb el president palestí durant la visita.

Les converses se centraran "en la protecció de tots els civils, l'alliberament incondicional i immediat dels ostatges, l'accés de l'ajuda humanitària a la Franja de Gaza i el respecte del dret internacional humanitari", ha precisat Moncloa, així com "en la recerca d'una solució política duradora per a la regió, basada en dos Estats, Israel i Palestina, que coexisteixin en pau i seguretat”.

Aquest serà el primer viatge internacional de Sánchez després de la seva investidura la setmana passada. El president del Govern viatja acompanyat de primer ministre belga atès que Espanya ocuparà fins al 31 de desembre la presidència de torn de la UE i Bèlgica serà el país que li passi a partir de l'1 de gener.

De Croo ha confirmat el viatge conjunt en un missatge a X, antic Twitter. "Volem contribuir activament a la desescalada ia una potencial solució des de la UE", ha explicat el primer ministre belga, que ha aclarit que mantindran converses tant sobre la situació política com la humanitària.

POSTURA FERMA DEL GOVERN

El president del Govern ha condemnat des del primer moment l'atac terrorista perpetrat per Hamàs contra Israel el 7 d'octubre, en què van morir 1.200 persones, entre elles dues espanyoles, i ha reclamat l'alliberament incondicional dels més de 200 ostatges que va prendre grup terrorista.

Així mateix, Sánchez ha donat suport al dret d'Israel a defensar-se, sempre dins dels límits que fixa el dret internacional humanitari. En aquest sentit, el cap de l'Executiu s'ha mostrat cada cop més crític amb la resposta militar israeliana a Gaza, a mesura que el nombre de civils morts a Gaza augmentava.

Durant el debat d'investidura, Sánchez no va dubtar a titllar-la de "desproporcionada", criticant la "matança indiscriminada" de civils i denunciant que Israel no estava complint el Dret Internacional. Així mateix, va reclamar un alto el foc immediat per permetre l?entrada d?ajuda humanitària a la Franja de Gaza.

D'altra banda, es va comprometre a treballar durant aquesta legislatura pel reconeixement de l'Estat palestí tant per Espanya com a nivell europeu, argumentant una vegada més que aquesta és l'única via per resoldre el conflicte i garantir la seguretat d'Israel.

El president del Govern també ha proposat la celebració d'una conferència internacional de pau, per a la qual cosa ja ha aconseguit el suport dels seus socis de la UE i també d'alguns països àrabs, l'objectiu principal dels quals és el reconeixement de l'Estat palestí.

Sánchez va parlar amb el president palestí els dies posteriors a l'atac de Hamàs i la posterior ofensiva d'Israel a Gaza mentre que la trucada telefònica amb Netanyahu es va produir el 22 d'octubre.