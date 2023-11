El recent nomenat president del Govern, Pedro Sánchez (1i), aplaudeix després de finalitzar la segona sessió del debat d'investidura @ep

El nou Govern de Pedro Sánchez , que comparteixen en coalició PSOE i Sumar, ja ha estat presentat, i tindrà quatre Vicepresidències i 22 ministeris. Encara que hi ha nou ministres nous, la tònica és de continuïtat als anomenats ministeris d'Estat, com ara Exteriors, Defensa o Interior.

Aquesta és la llista de vicepresidentes i ministres:

-- President del Govern: Pedro Sánchez



-- Vicepresidenta primera i ministra d'Economia, Comerç i Empresa: Nadia Calviño

-- Vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social: Yolanda Díaz

-- Vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic: Teresa Ribera

-- Vicepresidenta quarta i ministra d'Hisenda i Funció Pública: María Jesús Montero

@Europapress



-- Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació: José Manuel Albares

-- Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts: Félix Bolaños

-- Ministeri de Defensa: Margarita Robles

-- Ministeri de l'Interior: Fernando Grande-Marlaska

-- Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible: Óscar Pont

-- Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana: Isabel Rodríguez

-- Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esport i portaveu del Govern: Pilar Alegría

-- Ministeri d'Indústria i Turisme: Jordi Hereu

-- Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació: Luis Planas



-- Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica: Ángel Víctor Torres

-- Ministeri de Cultura: Ernest Urtasun

-- Ministeri de Sanitat: Mónica García

-- Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030: Pablo Bustinduy

-- Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats: Diana Morant

-- Ministeri d'Igualtat: Ana Redondo

-- Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions: Elma Saiz

-- Ministeri de Transformació Digital: José Luis Escrivá

-- Ministeri de Joventut i Infància: Sira Rego



UN GOVERN CONTINUISTA

Al nou Govern de Pedro Sánchez, encara que hi ha nou ministres nous, la tònica és de continuïtat a la majoria dels anomenats ministeris d'Estat, com ara Exteriors, Defensa o Interior. A més, situa Félix Bolaños com a home fort en aglutinar les carteres de Presidència i Justícia i lliura més poder a les ministres de la direcció del PSOE, María Jesús Montero i Pilar Alegría .

L'acumulació de poder de Bolaños és una de les novetats més importants, ja que encara que no és nomenat vicepresident del Govern, es convertirà en un 'superministre', sumant a la cartera de Presidència la de Justícia, de vital importància aquesta legislatura que arrenca amb la llei d´amnistia als independentistes catalans. El departament passarà a anomenar-se, Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts , segons indiquen fonts governamentals.

Sánchez aposta per la continuïtat al mantenir les actuals vicepresidentes, Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Ribera amb lleus canvis en les seves competències ministerials. Calviño, que està pendent de la seva candidatura a la presidència del Banc Europeu d'Inversions (BEI) manté Economia, suma la competència de Comerç però perd Transformación Digital, que es converteix en un nou Ministeri i estarà en mans de José Luis Escrivá .

PILAR ALEGRIA, PORTAVEU DEL GOVERN



A més, Sánchez recupera la Vicepresidència Quarta per a María Jesús Montero, un lloc que ja apareixia al Govern que va formar el gener del 2020 i va desaparèixer amb la remodelació després de la sortida del llavors líder d'Unidas Podemos Pablo Iglesias.

Per tant Sánchez també dóna més poder a les ministres que formen part de la cúpula del PSOE . Montero puja a vicepresidenta i manté Hisenda i Funció Pública i l'actual portaveu de l'Executiva del PSOE, Pilar Alegría , passa a ser portaveu del Govern, manté la cartera d'Educació i Formació Professional i assumeix la d'Esports.

També segueixen al capdavant de les carteres els titulars de la majoria de ministeris d'Estat, amb l'excepció de la sortida de Pilar Llop de Justícia. D'aquesta manera, José Manuel Albares segueix a Exteriors, Margarita Robles a Defensa i Fernando Grande-Marlaska a Interior, tot i que es donava per descomptada la seva sortida després d'una legislatura de molt desgast.

INCLOU A DAMNIFICATS DEL 28 DE MAIG



A més, inclou al Consell de Ministres perfils coneguts en el partit, que van ser damnificats pel resultat electoral de les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig. Ángel Víctor Torres , que fins aquell moment era president de les Canàries, passa a ser ministre de Política Territorial, que ara també inclou Memòria Democràtica.

A més, Óscar Puente , alcalde de Valladolid fins al 28M entra al Govern com a ministre de Transports. Sánchez ja va donar una pista del nou protagonisme que adquiriria, en elegir-lo com a portaveu socialista durant la investidura fallida del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Fins i tot ha nomenat el seu número dos a l'ajuntament d'aquesta ciutat, Ana Redondo , nova ministra d'Igualtat, una cartera que els socialistes s'havien fixat com a prioritat recuperar després d'una legislatura d'ensurts amb la ministra Irene Montero (Podemos). Ara el PSOE escull per a aquesta cartera una persona poc coneguda i de perfil baix per tancar aquesta via de tensió interna.

ALT PERFIL POLÍTIC I CONTINUÏSTA EN ELS ECONÒMIC



En una declaració institucional des de La Moncloa aquest mateix dilluns, Sánchez ha atribuït al seu nou Executiu un "alt perfil polític" i ha assenyalat que ha de ser capaç de forjar acords "i explicar-los públicament".

Sánchez ha assenyalat que prèviament havia comunicat al cap de l'Estat, el Rei Felip VI la composició del seu Executiu i ha confirmat la designació dels seus 22 ministres, entre els quals hi ha quatre vicepresidentes.

A més, ha destacat que serà un Govern "continuista a l'àrea econòmica i també als ministeris anomenats d'Estat" i ha destacat el "marcat accent feminista" amb quatre vicepresidències liderades per dones i amb un total de 12 ministres i 10 ministres.

QUEDEN FORA TOTS ELS MINISTRES DE PODEM



Respecte a la quota de Sumar, la líder de l'espai Yolanda Díaz manté el càrrec com a vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social i conserven el mateix nombre de carteres que al Govern de coalició amb Unides Podem de la legislatura passada, cinc.

A més tots els ministres de Podem han deixat el seu càrrec i per tant el partit que va liderar la part minoritària de l'Executiu en l'anterior etapa es queda sense representació al Govern. Sumar assumeix Cultura, en mans d' Erenst Urtasun, col·laborador molt proper a Díaz, encara que perd la cartera d'Esports que anava associada a aquest departament i Sanitat, que dirigirà la líder de Más Madrid, Mónica García.

També reben el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, abans liderat per la secretària general de Podem, Ione Belarra, passa ara a Pablo Bustinduy, però perd les competències d'Infància i Joventut. Aquesta matèria coparà un nou Ministeri que controlarà Sira Rego, dirigent d'Esquerra Unida.

També Alberto Garzón, que ha deixat la primera línia política i el titular d'Universitats, Joan Subirats , sense gaire protagonisme durant el seu mandat.

PERD FORÇA LA QUOTA PSC



En total, surten del Govern nou ministres, cinc socialistes i quatre d'Unidas Podemos. A més de Llop, es queden sense cartera Héctor Gómez, que fins ara estava a Indústria, Comerç i Turisme, José Manuel Miñones (Sanitat). Tots dos portaven al càrrec només vuit mesos, ja que van ser nomenats després de la sortida de Reyes Maroto i Carolina Darias per encapçalar candidatures municipals a les eleccions municipals del 28 de maig.

També perd força la quota del PSC al Govern amb la sortida de Miquel Iceta i Raquel Sánchez , que va viure diverses crisis al Ministeri, amb la protesta del sector del transport el març del 2022 i l'episodi dels trens que no cabien pels túnels a Astúries i Cantàbria.

També Alberto Garzón, que ha deixat la primera línia política i el titular d'Universitats, Joan Subirats, sense gaire protagonisme durant el seu mandat.