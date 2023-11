La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha acusat la líder de Sumar, Yolanda Díaz, d'impulsar un partit polític "unipersonal", en connivència amb el PSOE, per substituir-los per una esquerra "subordinada" els socialistes, que s'ha plasmat amb la seva "exclusió" a l'Executiu de coalició.

Arxiu - La ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, intervé durant un acte de campanya de Sumar, a la plaça de Catalunya, el 20 de juliol de 2023, a Sant Sebastià, Guipúscoa, Euskadi (Espanya).

Així ho detalla en una carta adreçada a la militància del partit aquesta tarda, en què defensa que aprofundiran en la seva autonomia política de Sumar com la "llavor" per garantir no només la continuïtat de Podem, sinó el seu creixement. És a dir, un nou escenari en què les coses són diferents, lliscant així el seu afany de diferenciació respecte al projecte de Díaz.

La missiva arriba en ple cisma entre Sumar i Podem que es va engrandir divendres passat, quan Díaz va remetre una oferta perquè el representant de Podem fos el secretari d'Estat Nacho Álvarez i cessar els atacs al seu projecte, assumir la disciplina del Govern al Congrés i concórrer junts a les eleccions europees.

Una cosa que va ser rebutjada per Belarra recriminant Díaz que formava part de la seva estratègia per vetar-los del Govern, atès que l'aposta del partit era la fins avui ministra d'Igualtat, Irene Montero.

I aquest matí, dins aquest xoc permanent des de fa mesos, la secretària general de Podem ha titllat d'"injusta" i "un greu error polític" que hagin quedat apartats del Govern, una vegada que els ministres del soci minoritari són Ernest Urtasun ( comuns), Bustinduy (Sumar), Sira Rego (IU) i Mónica García (Més Madrid).

ESTRATÈGIA PER REEMPLAÇAR A PODEM PER UNA ESQUERRA SERVIL



"El que ha passat aquests dies no és sinó la confirmació final d'una estratègia determinada i mantinguda en el temps per part del PSOE i Sumar que té com a objectiu evident la substitució de Podem per una altra força política que pugui representar simbòlicament l'esquerra", però que accepti la subordinació al PSOE i la concertació amb els poders econòmics (...) És a dir, que sigui, a diferència de Podem, servil davant dels poders fàctics que encara sostenen el règim bipartidista, i per tant funcional als seus interessos” , ha llançat Belarra en aquest escrit.

En línia amb el que han manifestat aquest matí els coportaveus del partit, la líder de Podem constata l'"expulsió definitiva de Podem" al Govern per part del president del Govern, Pedro Sánchez, amb la "indispensable col·laboració" de Díaz.

A continuació, Belarra recopila els principals desacords amb Sumar com a elements d'una estratègia per suprimir Podem, entre les quals cita la "impugnació" per part de la líder de Sumar de tots els "elements de praxi política de Podem" tot just assolir la direcció de l?espai de l?antic espai confederal, quan es va produir la sortida de l?exvicepresident Pablo Iglesias per concórrer a les eleccions de Madrid.

LLISTA D'AGRAVIS DE DÍAZ ALS MORATS



D'aquesta manera, Belarra retreu a Díaz la seva decisió de "no ampliar" Unides Podem, que era el que se n'esperava quan van apostar pel seu lideratge, sinó optar al seu lloc per "construir un nou partit polític unipersonal anomenat Sumar", eliminant així el bagatge polític que havia aconseguit la formació per a l'esquerra transformadora i que els va portar al primer Govern de coalició.

"Després va venir la seva imposició de la candidata d'IU a Andalusia (en referència a Inmaculada Nieto com a cap de llista de la coalició Per Andalusia), la seva renúncia a fer campanya per UP a les eleccions municipals i autonòmiques del 28M per així, gràcies a un mal resultat de l?espai, tenir més poder negociador de cara a les paperetes de les eleccions del 23J, el seu veto a Irene Montero en aquesta negociació i la seva imposició a Podem d?un acord que cap altra força política hauria acceptat", aprofundeix Belarra.

ADMET QUE VA SER DIFÍCIL SUPORTAR LA INVESTIDURA I CONCÓRRER AMB SUMAR



Una llista de greuges que, segons relata, es completa amb l'"exclusió" de Podem en la negociació amb el PSOE per a la investidura i, els últims dies, l'"expulsió definitiva" del Govern.

"Sé perfectament que tots aquests esdeveniments han estat molt durs i molt difícils de viure per als militants de Podem i et vull confessar que, també, han estat enormement difícils per a mi com a secretària general", ha admès Belarra per agrair a les bases la confiança i destacar que totes les seves decisions han tingut un objectiu, garantir grans transformacions per aconseguir un país més just i la continuïtat de Podem, l'únic projecte polític al seu parer que té "alguna possibilitat" d'aconseguir aquest horitzó.

D'altra banda, Belarra ha reconegut a les seves bases que va ser "difícil acceptar" un acord electoral amb Sumar "enormement injust" i també ho va ser recolzar la investidura de Sánchez, quan el PSOE i Sumar els "van menysprear" com a intel·locutors polítics, i la "expulsió" de Montero de l'Executiu, alhora que recorda a Díaz que no seria el que és avui si no fos per Podem, que es va entossudir el 2019 a aconseguir un govern de coalició.

Tot i això, ha reivindicat que Podem va actuar amb "mirada llarga" i responsabilitat per concórrer amb Sumar, evitant així la fragmentació de l'esquerra, i el suport a la investidura, avalada per la militància, però que amb la seva sortida del Govern aquest context canvia .

"Una vegada desactivada la possibilitat d'una repetició electoral immediata que pogués desembocar en un govern d'extrema dreta i l'expulsió de Podem de l'executiu per formar, així, un govern on només mana Pedro Sánchez i que, per tant, té les seves capacitats de transformació completament compromeses, entrem en un nou escenari en què les coses són diferents", ha remarcat.

"HA ESTAT UNA NIT LLARGA PERÒ COMENÇA A DESPRÉS"



Per això, al·ludeix que el nou full polític recolzat per la militància marca la "completa autonomia política" de Podem i acords electorals basats en "primàries sense vetos".

I en aquest "nou escenari", aquesta autonomia dels morats serà clau per aconseguir alguns avenços socials, malgrat la "nul·la voluntat transformadora del Govern PSOE-Sumar", una "llavor" que permetrà "construir una nova acumulació democràtica de forces que garanteixi no només la continuïtat de Podem sinó també el seu creixement, com a única manera de tornar a recuperar l'horitzó transformador” a Espanya.

"Ha estat una nit llarga, però ja està començant a clarejar. Han volgut acabar amb nosaltres però no han pogut i l'únic que han aconseguit és fer-nos més forts", arenga Belarra als seus inscrits.

Per tant, i davant l'afany del PSOE que anhela tornar als "temps del bipartidisme", la líder de Podem afirma que l'esquerra transformadora i Espanya "necessita Podem" i, des de ja, es posa a treballar per intentar que les transformacions siguin la prioritat del "bloc democràtic" al Congrés i recuperar un Govern "on no només mani Sánchez".