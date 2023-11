El ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños , s'ha posat en contacte aquest dilluns a la tarda amb la vicepresidenta de Valors i Transparència de la Unió Europea, Vera Jourová , i el comissari de Justícia, Didier Reynders , amb el propòsit d'avançar-los la posició del Govern sobre la proposició de llei d'amnistia presentada pel PSOE al Congrés dels Diputats.

El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, en arribar a la primera sessió del debat d'investidura de Pedro Sánchez

Fonts del Ministeri de la Presidència han explicat que el ministre s'ha posat a la "sencera disposició" de la vicepresidenta i el comissari "per facilitar-los tota la informació que necessitin sobre el procediment i el contingut de la iniciativa legislativa". A més, han confirmat que Bolaños visitarà Brussel·les la setmana que ve per mantenir reunions amb tots dos i defensar l'amnistia pactada amb els partits independentistes catalans.

En les converses mantingudes, Bolaños ha posat èmfasi que aquesta proposició de llei "respon a la voluntat compartida per la majoria absoluta dels partits del Congrés de normalitzar la situació institucional, política i social a Catalunya", i d'"obrir una nova etapa" que superi la tensió dels darrers anys".

Bolaños ha reiterat que es tracta, per tant, "d'una qüestió política d'àmbit intern", i ha defensat també que la llei d'amnistia és "plenament congruent amb l'ordenament i els valors europeus" i impecable "des d'una perspectiva constitucional" doncs, segons ha argumentat, pretén "un objectiu contemplat al preàmbul" de la Constitució espanyola, que és "garantir la convivència democràtica".

"En conseqüència, la proposició de llei no afecta gens els interessos i el dret de la Unió Europa. Molt al contrari, és coherent amb els valors de la Unió", han recalcat des del Govern.

Finalment, el ministre ha demanat "respectar el debat polític i parlamentari" a Espanya davant dels "intents d'alguns grups polítics de convertir un debat intern i espanyol en una qüestió europea". "L'Estat de Dret a Espanya és sòlid i així ho seguirà sent", ha traslladat Bolaños.

Reynders va escriure fa unes setmanes al ministre de Presidència, Félix Bolaños, ia la ministra de Justícia, Pilar Llop, per demanar detalls de la norma que llavors encara estava sent negociada a Brussel·les per PSOE i Junts, i va reclamar una reunió per poder explicar la posició del Govern respecte de la llei d'amnistia.

En declaracions als mitjans, el comissari europeu va assegurar que està esperant que els serveis jurídics de la Comissió Europea analitzin en detall la llei d'amnistia pactada pel PSOE amb Junts i ERC per garantir la investidura de Pedro Sánchez, alhora que ha volgut deixar clar que quan va requerir informació al Govern no va expressar "cap preocupació" pel contingut sinó conèixer-ne els detalls.