Pablo Iglesias torna als seus orígens/ Captura imatge de @CanalRed

Fa uns dies van tenir una trobada amb la portaveu de Sumar la gallega, Marta Lois, qui evito saludar l'exlíder de Podem, Pablo Iglesias, qui atenia en aquests moments les preguntes de Willy Veleta periodista de CanalRed.

Al vídeo Veleta indicava a Iglesias que es girés per veure si podia saludar Marta Lois i estigui afirmava "jo saludo tothom encantat".

Davant la petició del peridista a Marta Lois que saludés Pablo, la portaveu de Sumar Lois, girava la cara. Aleshores el periodista Willy Veleta li indicava a Iglesias "ho has intentat" i aquest li responia "jo no gaire", i tot seguit li preguntava ¿ets conciliador, no?, a la qual cosa Iglesias contestava: "No, la veritat que mai ho he estat i ara menys” .

MOMENT EN què LA PORTAVEU DE SUMAR EVITA SALUDAR A PABLO ESGLÉSIES

L'Esglésies de la Tuerka ha tornat sense pèls a la llengua. Ja no ha de perdre res i tot per guanyar, de nou els cels però minvades ia les seves tropes, algunes de les quals s'han passat a les files de Sumar buscant un nou acomodament on menjar a final de mes.

Mentre el seu altre fill polític, Iñigo Errejón, ha aconseguit col·locar al nou govern de coalició dos Ministres, Mónica García i Pablo Bustinduy

Curiosament els mateixos que ha perdut Podem, Irene Montero i Ione Belarra .

Amb la ment en un "Roma no paga traïdors", Iglesias sembla que ha iniciat particular "es crema Roma".

Seguirem informant...