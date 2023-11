L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont / @EP

El jutge de l' Audiència Nacional que investiga Tsunami Democràtic pel seu paper en els disturbis que van seguir la sentència del Suprem que va condemnar els líders del 'procés' independentista català a la tardor del 2019 ha demanat al Tribunal Suprem que investigui l'expresident català Carles Puigdemont, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i deu persones més per un delicte de terrorisme.

En un escrit de 101 pàgines d'aquest dimarts, recollit per Europa Press, el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6, Manuel García Castelló assenyala que "hi ha indicis de la participació en la comissió" de fets per part de tots ells "susceptibles integrar un delicte de terrorisme".

En aquesta línia, el jutge deixa clar que per "l'aclariment dels fets cal la pràctica de diligències d'investigació" que no es poden fer atesa la condició d'aforats de Puigdemont i el diputat del Parlament de Catalunya Rubén Wagensberg.

Aquest moviment del magistrat, que ha elevat una exposició raonada al Suprem, és necessari per poder imputar aquests dos últims, als quals el jutge torna a oferir la possibilitat de comparèixer voluntàriament.

El jutge explica al Suprem que Puigdemont se situaria al "vèrtex més alt de l'organització" de Tsunami Democràtic i afegeix que la seva posició com a expresident i "líder des de Brussel·les de l'independentisme li atribueix una posició d'autoritat inqüestionable".

Segons el magistrat, hi ha indicis que permeten inferir la seva participació en el naixement i planificació de les accions de Tsunami. Entre aquests indicis, explica, hi ha els missatges a través del mòbil entre el cap de gabinet, Josep Lluís Alay, i l'empresari Jesús Rodríguez, les anotacions de l'agenda del primer o l'impuls de Puigdemont a través de Twitter del llançament de la plataforma de Tsunami.

Per al jutge també s'infereix el rol de lideratge de Puigdemont a Tsunami d'una conversa mantinguda amb l'empresari Josep Campmajó en què discuteixen sobre l'actitud que tenen els dirigents polítics catalans en relació amb la sentència del 'procés'.

ACTES DE TERRORISME



A la seva exposició motivada el jutge explica que en aquest moment processal la qualificació no es pot plantejar en termes excloents, sinó que la gravetat dels fets i la seva complexitat permeten subsumir-los en diverses infraccions que encaixarien en actes de terrorisme en el sentit que preveu el Dret de la Unió Europea.

El magistrat analitza els actes violents que es van produir el 14 d'octubre de 2019 a l'Aeroport del Prat i assenyala que es va tractar d'una acció il·lícita, en el sentit més ampli de la paraula ja que no consta que hi hagués cap convocatòria legal per fer-ne una manifestació o reunió.

El jutge afegeix que els informes remesos pels Mossos han revelat l?ús d?artefactes, substàncies i armes en l?acció de bloqueig de l?aeroport per part dels manifestants.

"Així, es parla de l'ús de pedres de grans dimensions provinents d'arrencar el marbre i el granit del terra i presentaven arestes tallants; ferros de 2 metres de llarg provinent de la tanca de l'edifici; vidres provinents del trencament de les estructures de l'edifici; pirotècnia de gran potència, extintors buits, carros portamaletes, fustes, vidres, tanques, palets, peces metàl·liques...", enumera el magistrat.

LES "GRAVES CONSEQÜÈNCIES" DE L'ACCIÓ AL PRAT

Al llarg del seu escrit, l'instructor repassa les accions que s'atribueixen a Tsunami en resposta a la sentència del Tribunal Suprem en el judici del 'procés', com la vaga general del 18 d'octubre del 2019, l'intent d'afectació de les eleccions generals de novembre o el bloqueig d'infraestructures crítiques de l'Estat o europees com les accions dutes a terme a l'aeroport de Barcelona-El Prat i la torre de control ENAIRE de Barcelona-Gavà.

Pel que fa a això últim, el magistrat destaca la "importància estratègica d'aquest objectiu, i les greus conseqüències que pogués haver tingut per a la seguretat del trànsit aeri nacional i internacional l'èxit de l'acció pretesa".

"Si Tsunami hagués aconseguit el seu objectiu d'impedir el canvi de torn dels controladors aeris de la instal·lació, això no només hauria provocat danys econòmics, sinó que podria haver tingut un resultat catastròfic de conseqüències imprevisibles per a les persones que en aquell moment es trobaven a vol a bord de les aeronaus a l'àrea objecte de control", adverteix.

Per al jutge no es pot minimitzar l'impacte que va tenir per a la vida i la integritat de les persones aquests fets, havent de subratllar que en el marc d'aquesta acció es va produir la mort d'una persona de nacionalitat francesa.

TRACTAR DE POSAR LLUM SOBRE LA MORT D'UN HOME

El magistrat considera necessari esbrinar si el col·lapse de l'aeroport va poder intervenir d'alguna manera en la mort. "En altres paraules, es tractaria de descartar que la mort es podria haver evitat", aclareix.

Els aldarulls, continua, es van allargar fins a altes hores de la matinada del dia 15 amb un resultat de múltiples ferits, incloent-hi tant agents de les Forces i Cossos de Seguretat com civils.

Per això, el magistrat considera que la investigació també haurà d'aclarir qui van ser els lesionats, amb l'oferiment corresponent d'accions, i dirimir-se si els resultats lesius resulten igualment imputables als responsables de l'organització investigats.

"Especialment rellevant resultarà aclarir si entre els lesionats hi va haver usuaris de l'aeroport, als efectes de concretar el risc que per a la integritat física de les persones que eren a l'aeroport va suposar l'acció organitzada per Tsunami", incideix.

I és que, continua, "no només es van causar danys a les persones, sinó que, a més, es van ocasionar importants perjudicis econòmics que la instrucció haurà de concretar si resulten objectivament imputables als responsables de l'organització".

OBRI LA PORTA A JUDICIS A FRANÇA O BÈLGICA

Al relat dels fets, el magistrat recorda que els assaltants van accedir a la zona d'embarcament, van aconseguir assentar-se davant de les portes d'embarcament per accedir als avions, impedint l'accés dels passatgers als mateixos, i van aconseguir bloquejar la torre de control aeri del Prat.

García Castellón també analitza els fets comesos a la llum dels convenis internacionals per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de l'aviació civil "atès que diversos dels investigats en aquest procediment es troben fora d'Espanya, concretament a Suïssa i Bèlgica, països que han signat els convenis assenyalats".

"Això suposa que, per al cas que no es pugui produir l'enjudiciament a Espanya d'aquests fets, podria quedar fora de perill la possibilitat d'enjudiciar els greus esdeveniments esdevinguts a l'aeroport del Prat, en algun dels països esmentats, si es fa ús de els mecanismes de cooperació judicial oportuns per part de la Sala Segona", sosté.

En el seu escrit el magistrat indica que, descartada la figura de la sedició –derogada l'any passat– el primer pas "seria examinar si podríem trobar-nos davant un delicte de desordres públics comès per una organització criminal estructurada".

"Com s'observa de l'examen inicial dels fets, ens trobem davant d'una organització estructurada que podria encaixar bé en el tipus de l'article 571 del Codi Penal, en relació amb l'article 570 bis o ter, en la mesura que es tracta d'una estructura constituïda amb la finalitat de cometre accions terroristes, com la que es va materialitzar" al Prat, segons el jutge.