La foto del nou Govern amb el rei Felip VI. Foto: Europa Press

Els 22 ministres que componen el nou Govern de coalició que encapçala Pedro Sánchez, incloses les seves 4 vicepresidentes, han promès aquest dimarts 21 de novembre els càrrecs davant el Rei Felip VI en un acte protocol·lari al Palau de la Zarzuela.



Com ja va fer el president del Govern divendres passat, després d'haver obtingut un dia abans el suport de 179 diputats al Congrés, els 22 components del nou Executiu de coalició conformat per PSOE i Sumar han anat prometent un per un el càrrec sobre la Constitució una vegada llegits els respectius reials decrets dels seus nomenaments.



Tots ells han promès per la seva "consciència i honor complir fidelment les obligacions" del seu càrrec "amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat així com mantenir en secret les deliberacions del Consell de Ministres ", encara que a aquest punt han estat molts els que també han dit “i de ministres”.



El primer a fer-ho ha estat el nou titular de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños , que, juntament amb el Rei, ha presidit l'acte com a notari major del regne.



Tot seguit, han passat les quatre vicepresidentes, començant per la també ministra d'Economia, Comerç i Empresa, Nadia Calviño. Darrere d'ella ho ha fet la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz; la tercera i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera; i la nova vicepresidenta quarta i ministra d?Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero.

Els han seguit els titulars d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares; de Defensa, Margarita Robles; de l'Interior, Fernando Gran-Marlaska. El primer nou ministre de l'ala socialista a prometre el càrrec ha estat el titular de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.



Tot seguit ho ha fet la titular d'Educació, Formació Professional i Esport, Pilar Alegría, que també serà portaveu aquesta legislatura, seguida pel ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas; el nou titular de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres; i la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.



En aquest punt, han començat a desfilar els nous ministres de Sumar, començant pel titular de Cultura, Ernest Urtasun; seguit per la ministra de Sanitat, Mónica García, i el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy.



Darrere seu, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant; la d'Igualtat, Ana Redondo, que quan ja concloïa la seva promesa, després d'adonar-se que només havia esmentat els ministres, ha afegit "i de ministres, és clar".



La desfilada la van completar la nova ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz; el de Transformació Digital, José Luis Escrivá; i la de Joventut i Infància, Sira Rego.



Un cop completat el procés, els 22 ministres han saludat Felip VI i han posat amb ell i el president del Govern per a una foto, la primera del nou Executiu.



A l'acte han estat presents, a més de Sánchez, els presidents del Congrés i del Senat, Francina Armengol i Pedro Rollán, així com el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, i el del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte.