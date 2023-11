Gamarra, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmat a Antena 3 que aquest mes de novembre "ordenarà" el Grup Popular i el partit per exercir l'oposició al Govern de Pedro Sánchez, amb canvis als portaveus. Dit això, ha lliscat que la secretària general del partit, Cuca Gamarra, no seguirà com a portaveu de la formació.

Feijóo ha dit que tenen "clar" que no pot ostentar la mateixa persona la Secretaria General del PP i la portaveu del Grup Popular al CongréS, llocs que ha compatibilitzat Gamarra aquest últim any.

Dit això, Feijóo ha assenyalat que "ordenarà" el Grup Popular i el partit per exercir l'oposició i ha confirmat que hi haurà canvis als portaveus. En el cas del Senat, s'espera la substitució de Javier Arenas, que exerceix com a portaveu des del mes d'agost passat.

"REFORÇAR" EQUIPS PER A L'ETAPA D'OPOSICIÓ

Preguntat llavors si es dedueix que Cuca Gamarra seguirà com a secretària general, Feijóo ha respost que "vostè dedueix i em sembla que totes les seves deduccions estan molt ben fetes, però jo no ho he dit".

El líder popular ha insistit que "reforçarà" els equips al Congrés, al Senat i al partit davant la "gran responsabilitat" que tenen per davant i ha assenyalat que complirà "el seu compromís" de fer-ho al novembre, amb una reunió del Comitè Executiu del seu partit.