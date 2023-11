Saavedra, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

L'exministre socialista i expresident de les Canàries, Jerónimo Saavedra, ha mort aquest dimarts 21 de novembre als 87 anys.

La notícia l'ha donat a conèixer la presidenta del Parlament de les Canàries, Ástrid Pérez, al ple ordinari durant una pregunta de Nova Canàries (NC) al president canari, Fernando Clavijo.

Saavedra va néixer el 3 de juliol de 1936 a Las Palmas de Gran Canària, va exercir com a president del Govern de Canàries de 1983 a 1987 i de 1991 a 1993, per posteriorment ostentar la cartera d'Administracions Públiques com a ministre (1993-1995), així com d´Educació i Ciència (1995-1996) del Govern d´Espanya.

Al PSOE va estar al capdavant de l'Executiva central del partit durant l'última legislatura de Felipe González, sent sempre un home amb opinió pròpia dins del partit però molt respectat i estimat tant per companys de la seva formació com pels seus contrincants polítics.

L'any 2007 va obtenir per majoria absoluta l'Alcaldia de Las Palmas de Gran Canària. Doctor en Dret i diplomat en Administració d'Empreses, Saavedra va començar la seva militància al Partit Socialista Obrer Espanyol i la Unió General de Treballadors (UGT) el 1972, sent elegit el 1977 secretari general del partit socialista canari (PSCPSOE) i entre 1976 i 1983 membre del Comitè Executiu de la UGT.

A més va ser diputat pel PSOE per la província de Las Palmas a les primeres Corts Constituents (1977) i va tornar a ser elegit diputat a les eleccions generals de 1979, 1982 i 1989. Igualment, va exercir com a senador a Corts el 1996 i de 1999 a 2003.

Així mateix, l'any 2000 va anunciar que era homosexual al pròleg del llibre Outing a Espanya de l'escriptor i catedràtic Fernando Bruquetas, convertint-se en el primer polític obertament gai de la història d'Espanya a exercir diversos càrrecs públics.