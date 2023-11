La ja exministra de Drets Socials i líder de Podem, Ione Belarra, ha denunciat, davant la líder de Sumar Yolanda Díaz, que el president del Govern, Pedro Sánchez, ha aconseguit fer-los fora del Govern i que aquesta decisió és "profundament injusta" i un "enorme error" polític, quan cal frenar l'"onada reaccionària" al país.

Arxiu - La ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra @ep

A més, ha alertat que l'esquerra no es pot conformar amb la proposta "conservadora" del PSOE, com han evidenciat aquests quatre anys, i ha advertit que el seu partit és necessari per a la continuïtat del bloc "democràtic" d'investidura.

També ha volgut emetre agraïments a l'exvicepresident Pablo Iglesias, reivindicant que sense el seu impuls no hagués estat possible el primer govern de coalició del 2019 amb Unidas Podemos , ia l'extitular d'Igualtat, Irene Montero, que durant la cerimònia de relleu al càrrec s'ha expressat en termes semblants. "Espanya ja és una altra, en part gràcies a tu", ha transmès.

Belarra ha criticat que la formació morada no estigui a l'Executiu durant l'acte de traspàs de la cartera al nou ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, davant de la presència de Díaz; la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera; la nova ministra de Sanitat, Mónica García; la seva homòloga a Joventut i Infància, Sira Rego, i l'extitular de Consum, Alberto Garzón.

També entre el públic hi havia Montero, així com dirigents de la cúpula estada com la secretària d'Organització, Lilith Verstrynge. I també el ja exsecretari d'Estat i exdirigent Nacho Álvarez, que va renunciar a ser ministre malgrat l'oferta de Díaz pel xoc entre Sumar i el seu partit, dimitint del càrrec a l'Executiva estada en entendre que havia perdut la confiança de la direcció .

La líder de Podem ha desitjat sort a Bustinduy però no ha amagat que avui és un "dia difícil i trist", atès que Sánchez ha aconseguit el que no va poder el 2019, malgrat que han impulsat bones mesures i han aportat "valentia i determinació" A l'Executiu, que és la major aportació de la seva formació a l'esfera política espanyola, ha dit.

És més, ha recriminat que els fan fora perquè han demostrat que es podia fer coses que es presentaven inviables, presumint d'impulsar la nova llei de vivenda i fites com el topall al gas, l'Ingrés Mínim Vital o la rebaixa del transport públic.

"ENS TRENEN PERÒ NO ENS ANEM, SEGUIM AMB VOLUNTAT FERMA"



"Ens fan fora perquè hem estat lleials a la nostra gent (...) Ens fan fora però no marxem, seguim amb voluntat ferma", ha llançat Belarra per defensar que les ministres de Podem van ser les úniques veus al Govern que van alertar que enviar armament a la guerra d'Ucraïna augmentava el conflicte bèl·lic i van denunciar que Israel està perpetrant un genocidi planificat a la Franja de Gaza.

Durant el seu discurs, que ha estat aplaudit en diverses ocasions per part dels assistents, ha relatat que els "atacs" a Podem han estat molts per l'"odi dels poderosos" encara que en contraposició han tingut la "tendresa" de la gent que els ha donat suport. I tot i això, ha aprofundit, el seu partit s'ha quedat sense competències a l'Executiu malgrat ser un motor de l'Executiu.

En el seu últim acte com a ministra, ha destacat que perquè Podem arribés al Govern van passar moltes coses a Espanya, com les mobilitzacions del 15M o el moviment feminista del 8M, i fins i tot celebrar quatre eleccions generals per "trencar l'exclusió històrica" a l'Executiu al seu espai polític.

Respecte a les intervencions de Montero i Belarra, des del partit destaquen que han estat valents en exposar, en el seu últim acte a l'Executiu, el seu malestar per deixar-los fora del Govern, de la qual cosa també responsabilitzen Sumar.

SE'N VA AMB L'ESPINITA CLAVADA DE LA LLEI DE FAMÍLIES



Pel que fa a la feina feta aquests anys al capdavant del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, Belarra ha dit que se'n va amb "una espineta clavada", la Llei de Famílies, tot i que ha aconseguit aprovar els nous permisos per cures.

Alhora, ha dit que no han aconseguit "universalitzar l'ajuda per fill a càrrec, equiparar les famílies monomarentals a les nombroses o doblar el permís de maternitat de les dones que crien soles" encara que s'ha mostrat convençuda que s'aconseguirà i ha dit que poden comptar amb ella en aquest camí.

En tot cas, ha posat en valor el seu "ingent" treball i, entre altres èxits, ha destacat "la inversió més gran en dependència de la història de la democràcia", el canvi de model perquè els grans puguin quedar-se a casa el major temps possible amb les cures necessàries, la reducció de la llista d'espera de la dependència, la millora en les condicions de les residències, la llei d'infants, l'eradicació de l'esterilització forçosa de dones amb discapacitat o la primera llei de benestar animal.