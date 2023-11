El Tribunal Constitucional (TC) ha avalat al Ple celebrat aquest dimarts la decisió de l'expresidenta del Congrés Meritxell Batet de no demanar al Govern els expedients complets dels indults concedits a l'exvicepresident català Oriol Junqueras ia la resta dels líders del 1 -O condemnats per sedició i/o malversació.

Arxiu - Edifici del Tribunal Constitucional

La majoria progressista, de set magistrats contra quatre, ha rebutjat el recurs plantejat per diputats del PP, en línia amb la nova ponència redactada pel magistrat conservador Ricardo Enríquez.

Tot i això, tant Enríquez com els altres tres integrants de la minoria conservadora --Enrique Arnaldo, Concepción Espejel i César Tolosa -- han anunciat un vot particular conjunt en considerar que s'havia d'haver emparat els parlamentaris 'populars', segons ha informat el TC.

Cal recordar que la cort de garanties ja va estudiar aquest assumpte el 25 d'octubre passat, però llavors ho va fer en base a un esborrany de sentència redactat també per Enríquez que proposava estimar el recurs del PP contra aquesta decisió.

La majoria del Ple es va mostrar en contra de la ponència d'Enríquez, per la qual cosa el magistrat va accedir a elaborar un nou esborrany que advoqués per desestimar el recurs popular, que finalment ha estat l'aprovat pel TC.

L'assumpte va arribar al Constitucional després que els diputats del PP presentessin al juny del 2021 davant la Mesa del Congrés una sol·licitud d'informe al Ministeri de Justícia ia la Presidència del Govern perquè es recaptessin tots els informes i documents que integraven els expedients d'aquests indults.

Aquesta pretensió, rebutjada directament per Batet el 13 de setembre d'aquell any, va provocar que la portaveu del PP a la Cambra Baixa, Cuca Gamarra, i els seus companys acudissin al TC per entendre que s'havia incorregut en una vulneració dels seus drets com a parlamentaris.

El Govern, per part seva, ha rebutjat "fer públics" o "donar accés als expedients" complets dels indults als líders de l'1-O sense el "consentiment exprés" dels afectats, emparant-se en la Llei de Protecció de Dades i en els terminis marcats a la Llei del Patrimoni Històric Espanyol.

Aquesta última estableix que els documents que continguin dades personals que puguin afectar la seguretat de les persones, no podran ser publicats sense consentiment exprés dels afectats, fins que hagi transcorregut un termini de 25 anys des de la seva mort o, si no és així, de 50 anys, a partir de la data dels documents.

L'Executiu va respondre així a una pregunta registrada pel diputat del Grup Mixt Pablo Cambronero, i recollida per Europa Press, en què instava el Govern a donar a conèixer els documents íntegres.