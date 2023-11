La Comissió Europea ha donat aquest dimarts el seu vistiplau al projecte pressupostari d' Espanya, però ha instat el nou Govern a presentar un pla actualitzat "com més aviat millor", ja que l'actual va ser remès a l'octubre per l'Executiu en funcions --com el cas d'Eslovàquia, Luxemburg i els Països Baixos- alhora que advertit que el país afrontarà una situació fiscal "molt difícil" el 2024 amb un dèficit per sobre del límit del 3% i un deute "bastant elevat".

El president del Govern, Pedro Sánchez, recentment nomenat, és aplaudit després de finalitzar la segona sessió del debat d'investidura. - Eduardo Parra - Europa Press

L'Executiu comunitari, que ha publicat l'informe del Semestre Europeu, opina que l'esborrany d'Espanya, basat en una pròrroga del pressupost anterior, s'ajusta a les recomanacions del Consell de juliol del 2023, que instaven a eliminar les mesures de suport més generals per fer front a la crisi energètica sense deixar de protegir els més vulnerables i demanaven als Estats membres utilitzar l'estalvi resultant per reduir els dèficits.

Tot i això, fonts comunitàries han advertit que la situació fiscal a Espanya per al proper any serà "molt difícil" ja que les previsions econòmiques apunten a un dèficit per sobre del límit del 3% del PIB tant el 2024 (3,9%) com el 2025 juntament amb un deute públic "bastant elevat", que es preveu que segueixi superant el 100% del PIB el 2024, superant també el llindar del 60% que marquen els tractats.

Les mateixes fonts han subratllat la necessitat que Espanya estableixi una estratègia fiscal "creïble" a mitjà termini i han apuntat que Brussel·les demanarà conèixer els "detalls" de la pròrroga de la rebaixa de l'IVA dels aliments anunciada pel president del Govern, Pedro Sánchez, durant el discurs a la sessió d'investidura.

Davant d'unes tensions geopolítiques que "tiren una ombra d'incertesa sobre les perspectives econòmiques" en un any en què es desactivarà la clàusula que mantenia congelades les regles fiscals per la pandèmia, el comissari europeu d'Economia, Paolo Gentiloni, ha assenyalat que és important que els governs es mantinguin "àgils".

En la mateixa línia, el vicepresident econòmic de la Comissió, Valdis Dombrovskis, ha recomanat als Estats membres que apliquin polítiques fiscals "més prudents" , cosa que "contribuirà a reduir la inflació, millorar la sostenibilitat del deute i reconstituir les reserves després de la despesa pública a gran escala durant la pandèmia i la crisi energètica”.

La Comissió considera que això és "coherent" amb la necessitat de restablir amb el temps els matalassos fiscals i millorar així la sostenibilitat del deute públic en alguns Estats membres, alhora que és "vital" mantenir les inversions i l'absorció dels fons dels plans de Recuperació i Resiliència.

DESEQUILIBRIS ECONÒMICS



El 2024, es prepararan revisions en profunditat per a Espanya i els altres deu Estats membres que el 2023 experimentaven desequilibris o desequilibris excessius. L‟informe sobre el Mecanisme d‟Alerta presenta una visió general de l‟evolució de les dades clau subjacents a aquests desequilibris.

En les anàlisis exhaustives de 2024, que es publicaran el primer semestre del proper any, es durà a terme una avaluació econòmica per determinar si aquests desequilibris s'estan agreujant, corregint o corregit, amb vista a actualitzar les avaluacions existents i avaluar les possibles necessitats polítiques restants.

PROPERS PASSOS



La Comissió presentarà la seva proposta de recomanació sobre la zona euro als ministres d'Economia i Finances de la UE ia l'Eurogrup en la propera reunió de desembre. S'espera que la proposta sigui debatuda per l'Eurogrup al gener, que el Consell l'aprovi el març del 2024 i, més endavant, s'adopti formalment per part de l'Ecofin.

Els Estats membres han de prendre mesures basades en la recomanació tant a nivell individual com col·lectiu dins de l'Eurogrup per aplicar la recomanació de la zona de l'euro en el període 2023-2024.