El PP ha avançat el seu rebuig a una iniciativa de Vox al Senat que demanava la il·legalització d'ERC i Junts i ha reclamat "serietat" als de Santiago Abascal després d'instar la dissolució de les formacions independentistes per "terrorisme".

El senador del PP Javier Arenas intervé durant una sessió plenària, al Senat, el 14 de novembre del 2023, a Madrid (Espanya). - Carlos Luján - Europa Press

D'aquesta manera, la majoria dels grups del Senat han avançat el seu rebuig a aquest text que instava l'Executiu a sol·licitar la il·legalització de dos dels socis d'investidura del PSOE per haver "vulnerat els principis democràtics" i haver incorregut "de forma greu" en el suport "polític exprés al terrorisme", a més de per acompanyar "l'acció de la violència" amb els seus programes i actuacions.

Des del PP justifiquen el seu rebuig que estan del costat del respecte als "valors constitucionals", argumentant alhora que la moció és "innecessària" perquè, encara que prosperés, el Tribunal Suprem la rebutjaria en no haver-hi "ni una sola sentència" que avali la dissolució de les dues formacions, que tenen "imputats" per terrorisme entre les seves files però no així a "condemnats".

"La dissolució d'un partit polític és de les mesures més greus que poden ser adoptades en democràcia. Senyories, saben que el pluralisme polític és un valor superior del nostre ordenament jurídic", han indicat des de la bancada popular en el debat al Ple sobre la iniciativa, criticant Vox per portar el debat al Senat "a la recerca d'un forçat protagonisme" i "a la recerca d'un altaveu" que faci assemblar a Vox com "els defensors més grans d'Espanya".

Alhora, han insistit que l'oposició per frenar un Govern "sotmès a la voluntat dels separatistes" no es fa "a cop de nota de premsa o de tuit", proposant "l'impossible per regalar algunes oïdes". Per això, i davant de la "greu" situació que enfronta el país, el PP s'ha compromès a fer des del Senat "tot el possible" que "càpiga en el dret" per revertir-la.

IL·LEGALITZACIÓ DE JUNTS I ERC PER "TERRORISME"



La moció amb què Vox volia que el PP es posicionés sobre una il·legalització d'ERC i Junts esgrimeix que les dues formacions independentistes catalanes han mostrat "suport al terrorisme" i han intentat "destruir l'ordre constitucional".

Emparant-se a la Llei de Partits, els d'Abascal asseguraven que entre les raons que podrien portar a la il·legalització de partits hi ha el suport que l'expresident català Carles Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, haurien donat a "grups terroristes" com els CDR i Tsunami Democràtic, motiu pel qual tots dos "es troben imputats".

A més, segons els d'Abascal, tots dos partits "han imposat la inclusió dels referits grups terroristes entre els beneficiats per l'amnistia" pactada amb el PSOE, com s'han fet ressò "la pràctica totalitat dels mitjans de comunicació".

PSOE ADVERTEIX EL PP DE L'ESPIRAL DE L'ODI



Per la seva banda, el PSOE ha aprofitat la seva intervenció al Ple per fer una advertència al PP sobre el perill de l'"espiral de l'odi" motiu pel qual han demanat als populars que tornin al camí de la democràcia i de la sensatesa". "Engegar l'espiral de l'odi i la violència sempre acaba malament", han insistit des de la bancada socialista.

"És molt perillós sostenir que Espanya és una dictadura o que tornaran cop per cop" , han afegit, demanant al PP que siguin "creïbles" i abandonin la "rinya per la radicalitat" posant un cordó sanitari a "l'extrema dreta" .

També han retret a la formació d'Abascal l'ús de la Cambra Alta i de les institucions per "crispar i polaritzar" la situació política a Espanya intentant "expulsar" els que no pensen com ells. "¿No estan asseient avui un perillós precedent per a la seva pròpia il·legalització?", han ironitzat aprofitant per retreure a Vox que el seu projecte polític "no hi cap" a Espanya.

JUNTS I ERC CONSIDEREN UNA "OFENSA" LA MOCIÓ



Per part seva, Junts ha presentat una moció de supressió a la totalitat a la iniciativa de Vox, qualificant la proposta d'"ofensa" als ciutadans per ser una "apreciació personal més pròpia de la barra d'un bar que del Senat".

"Junts mai ha donat suport a cap acte terrorista", ha assegurat el portaveu dels de Puigdemont a la Cambra Alta, Josep Lluís Cleries, que ha incidit que la moció és "una expressió d'odi" cap a unes formacions polítiques "democràtiques, pacífiques i regulars".

En aquest sentit, ha ironitzat que, per a Vox, "no hi ha més llei ni Constitució" que la que destil·la "la bandera franquista", mentre que ha aprofitat per retreure'ls que el que cal eradicar són "aquelles formacions polítiques" que generen odi i intolerància "com més aviat millor".

ERC no ha presentat cap esmena a la moció de Vox, però ha censurat la iniciativa per “indigna” i per anar en contra de la democràcia. "No ens derroten a les urnes i per això ens volen eliminar del mapa polític", ha ironitzat la portaveu d'ERC a la Cambra Alta, Sara Bailac.

A parer seu, amb aquesta moció el que pretenen els d'Abascal és "prohibir" a la gent de Catalunya "imaginar un futur millor", perquè el que busquen és una "Espanya única i en castellà". Davant d'això, ha advertit Vox que "la repressió no els portarà enlloc" davant d'un moviment que ha defensat com a "pacífic". "Seguirem defensant-nos, perquè votar no és un delicte i ser independentista és un dret", ha dit.