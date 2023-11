La ministra d'Igualtat sortint, Irene Montero, ha criticat aquest dimarts, durant el traspàs de carteres, que el president del Govern, Pedro Sánchez, les "feu fora" de l'Executiu (a ella ia Ione Belarra) per "posar les institucions al servei del avanç dels drets feministes" i ha recomanat la seva successora al capdavant del Ministeri d'Igualtat, Ana Redondo, "valentia per incomodar els amics de 40 i 50 anys" de Pedro Sánchez.

Arxiu - La ministra d'Igualtat, Irene Montero, intervé en una roda de premsa per explicar el component 22 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a 14 de maig de 2021, a la Moncloa, Madrid, (Espanya)

"Estimada ministra Belarra, avui Pedro Sánchez ens fa fora d'aquest Govern i és precisament per haver fet el que vam dir que faríem: posar les institucions al servei de l'avenç dels drets feministes" , ha manifestat Montero durant el seu discurs després del traspàs de cartera, que ha tingut lloc a la seu del Ministeri d'Igualtat.

Adreçant-se a la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, Montero ha lamentat que Pedro Sánchez les "feu fora d'aquest Govern" i "trenca amb això la unitat d'un bloc democràtic" en què, al seu parer, es necessiten "totes, tots i totes, les unes a les altres, més que mai”.

Així mateix, Montero ha ofert alguns consells a la nova ministra d'Igualtat, Ana Redondo , entre ells, que s'envolti del "millor equip", que mai no la "deixin sola", unes paraules que ha pronunciat emocionada; i que sigui valent per "incomodar" els "amics de 40 i 50 anys" de Sánchez.

"Ministra, et desitjaria sort però crec que no és el més important que necessita una ministra d'Igualtat. Et desitjo que t'envoltis del millor equip, que mai et deixin sola i que tinguis valentia per incomodar els homes amics de 40 i 50 anys" del president del Govern" , ha manifestat Montero, entre els crits del públic assistent a l'acte.

Després de dirigir un "agraïment profund i sincer" a totes les persones que hi han treballat, al seu gabinet, als funcionaris, a la secretària d'Estat, a les treballadores de la neteja i l'escorta, la ja exministra ha assegurat que " el feminisme està canviant aquest país amb un poderós moviment popular i també amb lleis, polítiques públiques” i amb “preguntes noves, fins ara invisibles”.

"El que fins ara era normal, ja no ho és. Un petó no consentit, que et toquin sense consentiment, al metro oa la feina, ara és violència sexual. Poder dir tots, fins ara, era motiu de burla i de menyspreu", ha manifestat Montero.

A més , ha destacat que "la lluita LGTBI i especialment la lluita trans ja no és una qüestió només de qui estimes o amb qui et fiques al llit" sinó "una lluita pel dret a ser qui ets"; i ha afegit que “ja no es pot esborrar la conversa social sobre el dret a decidir sobre el propi cos o sobre el dret a una educació sexual integral”.

També ha posat en valor que "ara ja, el debat sobre la cura no és només per ampliar els permisos de maternitat i paternitat, sinó per capgirar una forma neoliberal profundament injusta d'organitzar l'economia i la vida".

"El feminisme és una força imparable i és el millor que té aquest país. Espanya ja és una altra gràcies al feminisme", ha insistit, tot i que, alhora, ha advertit de l'"ofensiva reaccionària" organitzada "des de sectors profunds i poderosos del Estat".

"Prenem-nos de debò l'ofensiva reaccionària, no ens deixem soles les unes a les altres, conjurem-nos contra la seva violència política, contra el masclisme judicial del qual ens alerta la Recomanació General 33 de Nacions Unides, contra l'ofensiva masclista des dels poders més reaccionaris del Estat. Els ho devem a les que han lluitat abans. Els ho devem a les nostres filles, als nostres fills, als nostres fills", ha afegit.

En aquest sentit , ha alertat que el “silenci és còmplice de la violència i de les injustícies, és l'antipolítica, és una ferida de mort a la democràcia”. "La paraula, el crit, el soroll, és el que ens fa existir com a subjectes polítics, que mai més comptin amb el nostre silenci còmplice", ha emfatitzat.

Montero espera que no es permeti que "tornin a reduir les polítiques d'igualtat a l'és feminista perquè hi ha dones fent coses". els centres de crisi, defensar el dret a l'avortament, l'educació sexual, lluitar contra la pobresa menstrual, garantir els drets sexuals i reproductius, posar fi a la justícia patriarcal, incorporar al BOE una llei antiracista, conquerir la regularització ja, el dret a la cura i al lleure de les dones i el dret a ser qui ets i lluitar contra la LGTBIfòbia i l'odi”.

"Que visqui la fúria trans. Que visqui l'orgull LGTBI, és meravellós, com diu Alana Portero, ser com nosaltres, que visqui la lluita antiracista i que visqui la lluita de les dones", ha conclòs.