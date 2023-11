Signatura del pacte - GENCAT

Euskadi , Catalunya i Navarra s'han definit aquest dimarts a Sant Sebastià "com a territoris que acumulen experiència i tradició en l'àmbit de la Justícia Restaurativa i pioners en la implantació de polítiques públiques recolzades pels estàndards internacionals en la matèria", especialment per la recomanació del Consell d'Europa i la Declaració de Venècia subscrita pel Consell d'Europa.

"Fer justícia avui passa per parar esment a les necessitats de les víctimes ia l'objectiu de la reinserció dels responsables del delicte", han destacat.

Al costat de la directora d'IVAC-Institut Basc de Criminologia Gemma Varona, impulsora de la trobada, i Aitor Zurimendi, secretari general de la UPV/EHU, la consellera d'Interior, Funció Pública i Justícia i portaveu del Govern de Navarra, Amparo López Antel, la Consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, Gemma Ubasart, i la consellera d'Igualtat, Justícia i Polítiques Socials d'Euskadi, Nerea Melgosa, han subscrit aquesta tarda, al campus donostiarra de la UPV/EHU, una declaració que es basa en el principi que "la justícia restaurativa suposa un nou enfocament a la justícia penal, però també en altres àmbits on es poden produir danys o conflictes".

L'acte ha comptat amb la presència d'Ivo Aertsen, professor emèrit de la Universitat de Lovaina, Bèlgica, que més tard ha estat nomenat Membre d'Honor de l'IVAC-KREI, i ha ofert la lliçó inaugural del Curs 2023/24 de l'IVAC titulat ' Una altra trobada sense fronteres entre la Universitat i les polítiques públiques sobre l'aplicació i el desenvolupament de la justícia restaurativa, en particular a victimitzacions greus. Víctimes i sistemes de justícia penal: expectatives i realitat'.

"La justícia restaurativa suposa un nou enfocament a la justícia penal, però també en altres àmbits on es poden produir danys o conflictes. Es tracta d'un enfocament més democràtic i social, mitjançant el qual es torna el paper protagonista a les persones implicades, incloent-hi la societat en conjunt, sens perjudici del caràcter garant dels operadors jurídics”, indica la declaració subscrita per les tres conselleres i la directora de l'IVAC.

Al document acordat per les tres administracions de Justícia es recalca que "la justícia restaurativa és una justícia més propera a la vida de les persones i les capacita per participar activament en el tractament de l'injust".

"L'efecte reparador a la víctima és d'un alt valor personal però a més té un impacte positiu en el conjunt de la societat. Un efecte que no es dóna en el procediment penal ordinari en què les parts enfrontades tenen poc marge per obrir un procés de reparació i, en canvi, predomina el conflicte i els efectes negatius que té», sosté el text.

"La judicialització del conflicte situa les parts en un escenari de confrontació i, en termes generals, la sentència judicial no té un efecte positiu en el trauma de la víctima ni recondueix el comportament erràtic del victimari. Sabem que les expectatives de les parts i del conjunt de la societat no en queden, en general, satisfetes", indica el text recolzat per Melgosa, López, Ubasart.

L'acord apunta que "la participació de la ciutadania a la justícia s'ha de facilitar i potenciar propiciant respostes restauratives que permetin articular els principis de voluntarietat, solidaritat, reparació, responsabilització i pacificació, sense perdre un enfocament interdependent en relació amb els drets humans de les víctimes i de les persones investigades o condemnades".

REINSERCIÓ

D'acord amb aquest "esperit", les tres administracions han declarat que "fer justícia avui passa per parar esment a les necessitats de les víctimes ia l'objectiu de la reinserció dels responsables del delicte". Euskadi, Catalunya i Navarra insisteixen en el "compromís de transitar d´una justícia excessivament retributiva i punitiva cap a un model de gestió dels conflictes més restauratiu, humanista i democràtic".

Per tot això han acordat "treballar per cultivar els valors i principis de la justícia restaurativa per generar un canvi cultural i sistèmic a l'àmbit judicial i, per extensió, al conjunt de la societat" i "implantar polítiques públiques efectives que potenciïn els mitjans dels quals les tres administracions disposen al servei de la Justícia Restaurativa a l'àmbit penal, així com en altres àmbits, generant un canvi cultural i sistèmic dins del marc més ampli de polítiques de convivència i justícia”.

També s'han compromès a "potenciar serveis estables, amb formació i qualitat, recolzats per les administracions públiques, amb finançament suficient, supervisió i avaluació continuada de resultats, impulsar el foment de la prevenció de la judicialització dels conflictes a través de les pràctiques restauratives comunitàries, definides com a eines de prevenció i resolució de conflictes no judicialitzats, així com per la promoció de la cohesió social, buscant generar condicions col·lectives de confiança, respecte i cura, i potenciant una convivència pacífica de les nostres comunitats”.

"D'aquesta manera entenem que la Justícia Restaurativa contribuirà de manera decisiva al desenvolupament de societats més cohesionades, justes i pacífiques, com a objectiu últim de tota política pública democràtica", conclou la declaració.