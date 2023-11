Exdirigents socialistes s'han reunit aquest dimarts per censurar i "derrotar" el "bloqueig" creat pel president del Govern, Pedro Sánchez, en relació amb la llei d'amnistia assegurant que Espanya torna a ser "una anomalia a Europa" que fa "trontollar" " el principi de seguretat jurídica i produeix un "greuge comparatiu" en la igualtat dels espanyols.

L'exdirigent del PSE, Nicolás Redondo Terreros, intervé durant una trobada per analitzar els resultats de les eleccions generals, al Club Argos, el 26 de juliol del 2023, a Madrid (Espanya).

"Per desgràcia, hem tornat a ser una anomalia a Europa" , ha manifestat l'exsecretari general del PSE-PSOE Nicolás Redondo durant la seva intervenció com a moderador a la taula rodona 'Així no... amb aquests acords, no', organitzada per el col·lectiu Fernando de los Ríos, que s'ha celebrat a la Fundació Carlos d'Anvers i que ha comptat amb la participació d'altres històrics socialistes com l'exministre de la Presidència Virgilio Zapatero , l'exsecretari general de la UGT Cándido Méndez , la catedràtica de Dret Constitucional Teresa Freixes i l'expresident de la Junta d'Andalusia José Rodríguez de la Borbolla .

Entre els presents també hi havia els exministres José Luis Corcuera i José Barrionuevo , a més de l'exalcaldessa de Sevilla Soledad Becerril , membres de La Tercera Espanya, l'exministre Rafael Arias-Salgado , o l'exportaveu de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal .

En paraules de Redondo, "molts dels que van lluitar contra el Franquisme", entre els quals ha esmentat el seu pare Nicolás Redondo, tenien un sentiment "intens i poderós que era ser igual que els països de l'entorn, que els països europeus", cosa que, ha recordat, es va arribar a aconseguir amb Adolfo Suárez a la presidència i que "ara ho estem perdent" amb l'"anomalia" de la llei d'amnistia.

Per part seva, Teresa Freixes ha posat de manifest el seu rebuig a la llei d'amnistia al·legant que el "principi de seguretat jurídica queda trontollant" . "La indefinició en què ens situen un munt de circumstàncies ens deixa als peus dels cavalls", ha assenyalat.



Al seu parer, és "francament insultant" que el futur de Catalunya s'hagi negociat en una "comissió d'encaputxats" a l'"estranger" en lloc de a les institucions públiques.

Al fil, ha carregat contra la utilització de la proposició de llei i no del projecte de llei d'amnistia ja que "d'aquesta manera s'obvien els informes tècnics (...). Això tampoc no és possible en cap Estat de Dret, perquè és una utilització fraudulenta", ha explicat.

Per part seva, De la Borbolla ha comparat la Transició i la manera d'abordar les "transaccions" que Pedro Sánchez "ha fet ara" sostenint que en aquell moment després del franquisme hi va haver "compromís amb la creació d'una nova situació a Espanya, ingenuïtat i bona fe", en contraposició de la manera d'actuar de Sánchez en què el pensament social reformista "s'ha volatilitzat". "Mentre que a la Transició construïm un camp de joc, un camp de batalla s'està creant", ha postil·lat.

"AGRAVI COMPARATIU A LA IGUALTAT"



També Cándido Méndez ha carregat contra els pactes de Sánchez amb els independentistes catalans i contra la llei d'amnistia i ha retret al cap de l'Executiu el canvi d'opinió en relació amb aquesta matèria. "Era el president qui pensava que era anticonstitucional", ha recordat.

Alhora, ha alertat que l'amnistia produeix un "greuge comparatiu" pel que fa a la igualtat entre espanyols recalcant que la mesura només beneficiarà condemnats a Catalunya i no a Andalusia oa Sòria, ha esmentat a tall d'exemple.

En aquest sentit, l'exsecretari general d'UGT ha titllat de "realisme màgic" que Sánchez pretengui vincular la investidura pactada amb nombroses formacions amb l'"avenç social" , si bé ha mostrat el seu suport a les "quaranta-nou pàgines d'acord del PSOE amb Sumar, encara que amb matisos" rebutjant alhora les "tres pàgines i tres línies" de l'acord amb Junts.

En la seva intervenció, Virgilio Zapatero ha considerat l'Executiu actual com el "Govern més extremós dels darrers 45 anys".

Sobre això, ha manifestat la seva "enorme inquietud" perquè la dreta negui la legitimitat del Govern actual al mateix temps que ha matisat que li sembla "intolerable" que l'esquerra "negui la legitimitat de la dreta per governar", ha assenyalat, basant-se en una "regla no escrita per a la democràcia" que al·ludeix al reconeixement recíproc i legítim dels partits per governar.

EL PSC, "LA RETAGUÀRDIA" DEL NACIONALISME CATALÀ



Entre altres reflexions que ha llançat Redondo com a moderador de la taula, s'ha referit al Partit Socialista Català (PSC), liderat pel també exministre de Sanitat Salvador Illa, del qual ha dit que “ha estat, és i serà, amb més o menys exhibició, simplement la rereguarda del nacionalisme català", provocant l'aplaudiment dels presents.

Segons ha lliscat, a alguns els causa "sorpresa i indignació", entre els quals s'ha inclòs, però "sempre ha estat un partit que no ha estat a l'estratègia del PSOE nacional", ha reiterat.