El ple del Parlament Europeu debatrà aquest dimecres si la llei d'amnistia que el PSOE ha negociat amb Junts i ERC per assegurar la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol planteja un risc per a l'Estat de dret a Espanya, com defensen el Partit Popular, Ciutadans i Vox, els grups del qual a l'Eurocambra van acordar incloure aquest punt a l'agenda de la sessió plenària que se celebra a Estrasburg (França).

Al debat, que està previst que arrenqui a les 14.00 hores i duri una mica més d'una hora, assistirà el comissari de Justícia, Didier Reynders , que va demanar explicacions al Govern sobre el contingut de la llei abans que fos registrada al Congrés dels Diputats, alertat per les "nombroses queixes" de ciutadans i organismes que van arribar a Brussel·les.

Reynders, que la setmana passada va aclarir que no ha expressat "preocupació" per la norma sinó que ha demanat informació per conèixer-ne el contingut , està a l'espera del dictamen jurídic dels serveis de la Comissió per prendre posició oficial.

Mentrestant, el comissari també ha parlat amb el ministre de Presidència, Félix Bolaños , que en conversa telefònica dilluns va insistir que es tracta d'un assumpte de política nacional que no xoca amb valors ni principis europeus i s'emmarca dins de l'ordre constitucional espanyol.

Mancant una avaluació formal, les primeres impressions recollides la setmana passada per Europa Press de diferents fonts comunitàries després d'arribar a Brussel·les el projecte de llei van apuntar que el fet que quedessin salvats expressament els interessos financers de la UE i no hi hagués referències expresses al 'lawfare' o 'guerra judicial' deixava 'a priori' sense base per actuar a l'Executiu comunitari, en quedar la llei en el seu estat actual dins l'àmbit nacional.

La vigília del debat, el Partit Popular Europeu ha avançat que demanarà al comissari que no abaixi la guàrdia durant la tramitació parlamentària de la proposta de llei perquè el seu abast és encara "desconegut" per les modificacions que puguin resultar de les esmenes presentades per partits independentistes.

I, com des de Ciutadans, han advertit que no es tracta de posar en dubte la legitimitat del nou Govern de Sánchez, que ha estat aprovat per majoria al Congrés, sinó de posar el focus en el risc per a l'Estat de dret i l'atac a la separació de poders que suposa la llei d'amnistia.