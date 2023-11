L'exministra Irene Montero. Foto: Europa Press

Dimarts passat 21 de novembre es va produir el clàssic intercanvi de carteres en alguns ministeris del nou Govern de Pedro Sánchez , amb sortides i entrades per conformar l'executiu de la legislatura que acaba de començar.

Així , Alberto Garzón, Ione Belarra, Joan Subirats, Raquel Sánchez, Miquel Iceta, Héctor Gómez, Irene Montero, Pilar Llop i José Manuel Miñones són les figures que deixen d'ocupar els càrrecs que ostentaven... i encara que no tindran sou vitalici , percebran una indemnització, com està recollit als Pressupostos Generals de l'Estat de 1981.

Després de la pujada de sou d'un 4% validada el 2022 , cadascun dels ministres i ministres de Sánchez cobrava 79.415,16 euros bruts, per la qual cosa la indemnització es realitzarà en 12 pagues, per la qual cosa cada mes guanyaran 5.294,34 euros . fins al novembre del 2025, sempre que no comencin a treballar en un altre lloc, sigui un lloc públic o del sector privat.