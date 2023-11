Ione Belarra / @EP

La renúncia dels membres de Podem del Consell de Ministres està generant esquerdes significatives dins de lorganització. De fet, ja hi comença a haver veus que pressionen la secretària general, Ione Belarra , per prendre un rumb diferent al partit, marcat sobretot per la ràbia. Entre aquestes veus hi ha la del cofundador Juan Carlos Monedero , que aconsella als seus col·legues no involucrar-se en una "lluita caïnita".

En cert sentit, Monedero està instant aquells que encara donen suport a Podem a anar més enllà de les directrius de Pablo Iglesias i Irene Montero.

Precisament, l'exministra d'Igualtat es va acomiadar dimarts passat del ministeri amb unes declaracions plenes d'indignació, expressant el dolor perquè, segons ella, Pedro Sánchez l'havia "expulsat" de la Moncloa.

La impressió que preval a Sumar és que Iglesias i Montero estan "fora de control" i "determinats a desmantellar-ho tot". L'inconvenient rau que tant Podem com Sumar no només no han aturat les hostilitats, sinó que han entrat en una mena de competició per veure qui pot dur a terme l'acció més perjudicial contra l'altre.

Monedero ja ha avisat a X: "El pitjor que li pot passar a Podem és que comenci a mossegar-se les ferides. Si comença una lluita caïnita, l'horitzó és fosc . El millor, que sigui capaç de traslladar a Espanya el missatge d'esperança amb el que va néixer.Hi ha una manera de fer les coses que ha portat a la formació a aquest carreró fosc.No cal insistir en el que ha donat mals resultats.I, per contra, hi ha àmplies avingudes per a una força que encomani d'optimisme transformador la política espanyola. L'error d'estar fora del govern ha de servir per concentrar els esforços a dir-li al país que Podem és una força necessària”.

La determinació d'Esglésies i Montero és desvincular-se del grup de Yolanda Díaz i operar de manera autònoma per negociar directament amb Pedro Sánchez, encara que aquesta aspiració sembla poc realista.

A Sumar , estan convençuts que els membres de Podem no resistirien la pressió de soscavar els acords aconseguits a la majoria de la investidura, en alinear-se amb Vox i el PP a la Cambra, ja sigui mitjançant abstencions o vots en contra.