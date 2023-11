Aragonès, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha convocat una reunió extraordinària del Consell Executiu el dijous 23 de novembre per " prendre les primeres decisions per al desenvolupament" dels acords aconseguits en el marc de la negociació de la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez .

"No deixarem passar ni un segon més sense posar-nos a treballar perquè (els acords) s'implementin com més aviat millor, perquè són bons per a la ciutadania ", ha dit a la sessió de control al Govern al Parlament.

Aragonès ha assegurat que s'obre una "nova etapa" , i ha esmentat els acords per a l'amnistia, per al traspàs de Rodalies a la Generalitat i la condonació de 15.000 milions d'euros del deute de Fons Autonòmic de Liquidació (FLA), que ha qualificat de molt importants.

El president ha defensat que s'ha obert una nova etapa. "Aquells que havien rebutjat l'amnistia, avui la tramiten, i els que consideraven que la via de la negociació no s'havia d'intentar, avui hi aposten", ha defensat en al·lusió el PSC i Junts, respectivament.

Ha reivindicat un referèndum d´autodeterminació a Catalunya "acceptat per totes les parts i reconegut per l´Estat i la comunitat internacional", i ha apostat per obrir camí cap a l´autodeterminació acompanyat d´una àmplia majoria del Parlament, ha dit textualment.

Aragonès, que preveu comparèixer després de la reunió extraordinària del Consell Executiu, ha defensat que aquests acords han de permetre aconseguir un finançament singular per a Catalunya.