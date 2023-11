Vidal-Quadras, en un acte públic. Foto: Europa Press

Les investigacions sobre el xut que va rebre Alejo Vidal-Quadras a Madrid continuen. I la Policia Nacional té oberts diversos fronts , ja que d' una banda està darrere la pista d' un sicari francès d'origen tunisià que podria haver estat l' autor material del tret , encara que també està intentant localitzar el que consideren el cervell de l' atemptat contra el polític.

Tot i això, els agents consideren que el sicari podria estar fora d'Espanya, per la qual cosa podrien necessitar col·laboració de cossos policials d'altres països.

De fet, segons publica Voz Pópuli, el cos està rastrejant els comptes i les propietats d'una de les persones que van ser detingudes el passat dimarts 21.

Es tracta d'un home musulmà, de creença xiïta, i els agents volen esbrinar quin és el seu rol, si va ser un mer intermediari o si la seva importància era més gran.

El seu arrest ha fet que s'investigui una possible connexió amb Teheran en l'intent d'assassinat de l'històric dirigent del PP i fundador de Vox. El mateix mitjà assegura que algunes fonts consultades suggereixen que l' enllaç no implica necessàriament una connexió directa amb el règim dels aiatol·làs, sinó que podria derivar d'una radicalització i afinitat amb el xiisme predominant a l'Iran .

El perfil del detingut no sembla que coincideixi completament amb el del veritable autor intel·lectual dels fets, malgrat que hagi coordinat les operacions des d'Espanya per a l'intent d'assassinat.

Per això, els agents sospiten que és probable que tingui un suport econòmic considerable, necessari per finançar els sicaris que van portar a terme el tret, així com per proporcionar els recursos logístics requerits en un crim d'aquesta mena.