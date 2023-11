Captura del missatge publicat pel PP al compte oficial de la xarxa social X però que ha eliminat pocs minuts després. - EUROPA PRESS

El PP ha esborrat un missatge a la xarxa social 'X' (abans Twitter) amb un muntatge de la foto en família del nou Consell de Ministres en què apareixien l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont , el líder d'ERC, Oriol Junqueras , i el coordinador d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, així com una figura assenyalada com a "mediador internacional" i una bandera independentista catalana.

El tuit publicat i eliminat poc després pels populars tenia el següent missatge: “Última Hora: la primera foto completa del nou govern de Pedro Sánchez” . A la piulada es podia apreciar un fotomuntatge de la tradicional foto del Consell de Ministres, que s'ha reunit per primera vegada aquest dimecres a la Moncloa, i que estava presidida per una estelada.

La imatge havia estat manipulada amb un muntatge del PP perquè fes la impressió que els dirigents de Junts, ERC i Bildu formaven part del nou Executiu. També apareixia una figura negra i una fletxa que ho assenyalava com a "mediador internacional", en al·lusió a la persona encarregada pel PSOE i Junts per constatar el compliment de l'acord d'investidura d'ambdues formacions i que encara no se sap qui serà.

EL PP COBREIX GÈNOVA DE PROTESTES CONTRA L'AMNISTIA



D'altra banda , els populars han cobert la seva seu nacional, al carrer madrileny de Gènova, amb fotos de les manifestacions organitzades a tot Espanya contra la llei d'amnistia pactada pel PSOE amb els partits independentistes.

En concret, els d'Alberto Núñez Feijóo han col·locat a la façana principal del seu edifici fotos de les "multitudinàries concentracions" que es van produir a tot Espanya "en defensa de la igualtat de tots els espanyols i en contra de l'amnistia", segons han relatat fonts del PP.

A Gènova 13 es veuen imatges de la plaça de Cibeles, la Porta del Sol o la plaça de Felip II de Madrid atapeïdes de ciutadans, però també de protestes en altres capitals de província com a "símbol d'una resposta col·lectiva que va tenir lloc a tot Espanya". Feijóo mateix ja ha anunciat que hi haurà una nova protesta contra l'amnistia a principis de desembre.