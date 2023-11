El Govern ha aprovat aquest dimecres, com a primera mesura del nou Executiu de Pedro Sánchez , l'Ordre Ministerial d'Hisenda i Funció Pública per iniciar l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2024, que espera que vegin la llum "com més aviat millor".

(ID) A la primera fila, la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño; el president del Govern, Pedro Sánchez i la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ia la segona fila, la vice - Eduardo Parra - Europa Press

"Els anunci que la primera mesura que ha adoptat en aquest Consell de Ministres és l'aprovació de l'Ordre Ministerial per iniciar l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat del 2024" , ha anunciat la nova portaveu del Govern i ministra d'Educació i Esport , Pilar Alegría, en roda de premsa després de la primera reunió del primer Consell de Ministres del nou Executiu de Pedro Sánchez.

Segons Alegria, aquests Pressupostos tindran com a objectius clar continuar consolidant el creixement econòmic, continuar avançant en la reindustrialització del país i plantejar mesures per millorar la qualitat de les ocupacions.

La portaveu ha recordat que la mateixa Comissió Europea ha donat el vistiplau aquesta setmana el pla pressupostari del 2024, remès per l'Executiu en funcions el mes d'octubre passat, que inclou una previsió del dèficit al voltant del 3% per a l'any que ve i una ràtio de deute públic per sota del 110% del PIB ja per al 2023.

"Dóna un sentir positiu a la feina que venim fent amb aquesta reducció del deute i amb aquesta reducció del dèficit" , ha destacat Alegría, després d'assegurar que això suposa un "recolzament clau" per als comptes del Govern d'Espanya.