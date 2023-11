El portaveu d'Esquerra Unida al Congrés i diputat per Sumar, Enrique Santiago, al Congrés dels Diputats, el 26 d'octubre del 2023, a Madrid (Espanya). - Marta Fernández - Europa Press

El portaveu parlamentari d' Esquerra Unida al Grup Plurinacional Sumar, Enrique Santiago , ha requerit al Govern conèixer si s'obrirà un procediment sancionador sobre l'alferes de l'Exèrcit del Terra, destinat a l'Acadèmia General de Saragossa, a qui se li va confiscar una pistola durant les protestes del carrer Ferraz davant la seu nacional del PSOE dissabte passat.

A través d'una pregunta escrita al Congrés signada també pels diputats Nahuel González i Agustín Santos han preguntat a l'Executiu que si han verificat si l'alferes estava entre persones o acompanyat de persones que participaven a la manifestació.

En la mateixa línia han demanat també saber si el Govern central coneix els motius pels quals l'alumne portava la pistola mentre es trobava a la manifestació contra de la seu del PSOE, si la pistola comptava amb guia de pertinença i estava correctament acreditada i si és "habitual" que membres de l'Exèrcit de Terra portin armes de foc sense estar de servei o incomplint les normes reglamentàries relatives a l'armament, material i equip.

ATACS A LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA A FERRAZ



D'altra banda, en aquest mateix escrit, des d'IU plantegen al Govern de Pedro Sánchez una sèrie de qüestions en relació amb els càntics, les banderes i les al·lusions a règims "feixistes i genocides" que s'han produït a les protestes davant la seu del PSOE del carrer Ferraz i que, segons exposen, incompleixen la llei de Memòria Democràtica amb "total impunitat".

Entre les qüestions plantejades sol·liciten conèixer quines mesures estan prenent les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat per garantir el compliment d'aquesta llei o quantes persones han estat identificades i proposades per a sanció per exaltar signes contraris a la llei.