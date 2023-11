@EP

ERC ha titllat d'"operació política" contra la llei d'amnistia la comissió rogatòria a Suïssa per localitzar la secretària general dels republicans, Marta Rovira , emesa aquest dimarts pel jutge de l'Audiència Nacional que investiga Tsunami Democràtic, Manuel García- Castelló.

En un comunicat aquest dimecres, ERC ha assegurat que aquesta rogatòria té l'objectiu d'"atemoritzar i pressionar, dins del marc de la particular croada judicial que està encapçalant aquest jutge".

Els republicans han indicat que quan la causa del Tsunami era secreta, el jutge "ja va fer una comissió rogatòria a Suïssa que no va ser resposta mai demanant informació sobre un compte bancari".

SENSE RELLEVÀNCIA



Els republicans han assegurat que no li donen rellevància als efectes que pugui tenir aquest darrer moviment del jutge, i han subratllat que “Rovira ni ha fugit, ni està amagat, i per tant, el jutge té i tindrà mecanismes per fer-li arribar les notificacions que consideri".

ERC acusa el jutge d'intentar "construir unes acusacions de terrorisme sense cap base fàctica real", que no han estat acceptades per la Fiscalia, i ha sostingut que García-Castellón ha entrat en una fase hiperactiva, textualment.

La formació ha defensat la "innocència inqüestionable" dels acusats en aquest procés, i ha criticat els abusos que considera que està cometent una part de l'alta judicatura, a qui ha acusat de fer servir eines de dret per perseguir l'independentisme.