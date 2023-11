El comissari de Justícia de la Unió Europea, Didier Reynders / @EP

La Comissió Europea examina "molt amb cura" la proposta de llei d'amnistia que el PSOE ha pactat amb ERC i Junts per assegurar la investidura de Pedro Sánchez, segons ha dit aquest dimecres el comissari de Justícia, Dider Reynders, per comprovar si respecta els valors i lleis de la Unió Europea.

"Puc assegurar-los que la Comissió continuarà ocupant-se d'aquesta qüestió i estarà atenta al seu desenvolupament", ha afirmat Reynders a l'inici del debat sobre les amenaces per a l'Estat de dret a Espanya que se celebra al ple del Parlament Europeu ia què han assistit menys d?un centenar d?eurodiputats.

El comissari ha aclarit que els serveis comunitaris continuen analitzant la llei remesa pel Govern pel que encara no hi ha un dictamen legal formal, però ha insistit que aquest examen es realitzarà "molt acuradament, de manera independent i objectiva".

Reynders ha informat dels seus darrers contactes amb les autoritats espanyoles arran de "nombroses cartes" expressant la "preocupació" de ciutadans i organitzacions a Espanya per la llei d'amnistia i la creació de comissions parlamentàries específiques.

El ministre de Presidència -ara també de Justícia--, Félix Bolaños , té previst viatjar pròximament a Brussel·les per tractar-lo amb el comissari, que ha dit que entre les principals preocupacions rebudes des d'Espanya apunten a la separació de poders, l'Estat de dret i disposicions de la normativa europea en matèria de lluita contra la corrupció, el terrorisme i la protecció dels interessos financers de la UE.

URGÈNCIA PER DESBLOQUEJAR EL CGPJ

El que va ser exministre de Justícia a Bèlgica també ha recordat que la posició de l'Executiu comunitari respecte a la situació política a Catalunya es manté invariable perquè ho considera una qüestió de política nacional que ha de resoldre Espanya dins del seu ordre constitucional.

Amb tot, Reynders ha recordat que Brussel·les realitza una avaluació anual de la situació de l'Estat de dret a tots els Estats membres i, des de fa dos anys, presenta recomanacions específiques per a cada país que, en el cas d'Espanya, se centren en la urgència de desbloquejar la renovació el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Per això Reynders ha lamentat que no s'hagi avançat en aquesta qüestió malgrat la "urgència" per renovar el CGPJ i reformar el sistema d'elecció dels seus vocals i ha reiterat la crida a "totes les parts" perquè "prenguin les accions necessàries" que corregir la situació.