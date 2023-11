El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, pregunta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant una sessió de control al ple del Parlament - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Junts ha registrat al Parlament una sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès , per "conèixer l'abast de l'acord del traspàs de Rodalies de Catalunya".

Durant una interpel·lació a la consellera de Territori, Ester Capella , durant el ple del Parlament aquest dimecres, la diputada de Junts Cristina Casol ha avisat que el seu partit registraria la petició de compareixença pel traspàs del servei, que ha titllat de "rendició" .

El president de Junts al Parlament, Albert Batet , també ha preguntat a Aragonès aquest dimecres durant la sessió de control per què ha decidit endarrerir la celebració d'un ple monogràfic sobre Rodalies i ha instat a explicar l'acord a què ha arribat per el traspàs d'aquest servei, i Aragonès ha respost que és raonable "deixar passar uns mesos" per poder explicar com s'han desenvolupat els acords.