El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ofereix una roda de premsa - Jesús Hellín - Europa Press

El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, José Manuel Albares , ha anunciat que els pròxims dies parlarà amb el seu homòleg del Regne Unit, David Cameron , per tractar entre altres temes l'acord pendent sobre Gibraltar, que Espanya espera estigui tancat “ho abans possible", però sense terminis fixos.

Cameron, que es va incorporar la setmana passada al Govern britànic després de set anys allunyat de la primera línia política, va sol·licitar dimarts una primera trucada a Albares. "Els equips estan buscant el moment", ha dit Albares en roda de premsa, recordant a més que tots dos coincidiran la setmana que ve a la cimera ministerial de l'OTAN.

La UE encara ha de tancar amb el Regne Unit un pacte sobre la relació futura amb Gibraltar, però encara persisteixen diferències al voltant de la fórmula que s'aplicarà per als controls fronterers tant a l'aeroport com al port de Penyal, condició 'sine qua non' per que continueu formant part de l'espai Schengen.

"Si per nosaltres fos, aquest acord ja estaria signat" , ha sentenciat el cap de la diplomàcia espanyola, que ha assegurat que les parts es van quedar "molt a prop" de la firma definitiva abans de la convocatòria de les eleccions anticipades a Espanya.

Per part britànica, Albares assumeix que també hi ha "voluntat" de tancar "molt ràpidament" els serrells pendents.