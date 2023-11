Col·locació del baldaquí, el dosser de gala que s'utilitza quan els Reis visiten el Congrés dels Diputats - Gustavo Valiente - Europa Press

ERC, Bildu i el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) , socis d'investidura de Pedro Sánchez , ja han avançat que no assistiran dimecres que ve a l'Obertura Solemne de la quinzena legislatura que tindrà lloc al Congrés i que presidirà el Rei, segons van confirmar fonts d?aquests partits.

A aquestes absències és previsible que s'hi afegeixi la de Junts, l'altra formació que es nega a reconèixer la figura del cap de l'Estat i que declina acudir a les rondes de consultes al Palau de la Zarzuela.

I és que tant els independentistes catalans i bascos com els nacionalistes gallecs es declaren republicans i no solen participar en cap acte relacionat o amb presència del Rei, i en aquesta ocasió no seria diferent.

En els darrers temps, cap d'ells ha acudit a les diferents rondes de consultes que Felip VI ha convocat per buscar candidat a la Presidència , i el 31 d'octubre passat van fer el mateix amb la cerimònia de jura constitucional de la seva filla, la Princesa Leonor .

L'Obertura Solemne de la legislatura se celebrarà quatre mesos després des de les eleccions generals del 23 de juliol en què van sortir elegits els actuals diputats i senadors, però és que aquesta cerimònia se sol endarrerir fins a la formació del Govern.

La seva celebració precedirà les jornades de Portes Obertes que organitzarà el Congrés els dies 1 i 2 de desembre, en vigílies del quaranta-cinquè aniversari de la Constitució de 1978.

DISCURS DEL REI



A l'acte del dia 29 hi haurà un discurs del Cap de l'Estat, el primer d'alt contingut polític des de la investidura de Pedro Sánchez i els pactes amb Sumar, independentistes i nacionalistes que van incloure l'aprovació d'una Llei d'Amnistia per a tots els encausats pel 9-N i l'1-O, entre d'altres episodis.

Es tracta de la tercera ocasió des que va ser proclamat Rei que Felip VI presideix aquest acte. La primera vegada va ser el 2016 i l'última el 3 de febrer del 2020, quan el Cap de l'Estat va inaugurar aquesta legislatura en una cerimònia en què Podem es va estrenar al banc blau.

Ara ja no hi serà Podem al banc reservat al Govern al Saló de Plens però sí Sumar, la coalició d'esquerres que presideix Yolanda Díaz --i de la qual forma part el partit d'Ione Belarra--, amb què Sánchez s'ha coalitzat per a aquest nou mandat.

DE NOU ES COL·LOCARÀ EL BALDAQUI



D'acord amb els precedents, el més habitual és que el Rei i la seva família arribin a la Cursa de Sant Jeroni, on el Cap de l'Estat rep honors militars. Tot seguit, la comitiva es dirigeix a l'escalinata del Palau del Congrés, on són rebuts pels presidents del Congrés i del Senat i els membres de les taules de les dues cambres.

Per a l'ocasió es tornarà a col·locar el baldaquí o dosser de gala a la façana principal del Palau del Congrés i s'obrirà la Porta dels Lleons, que només s'utilitza als actes als quals acudeix el Cap de l'Estat ia les Jornades de Portes Obertes.

Un cop a l'interior del Saló de Plens, al qual el Rei i la família accediran per l'escala principal que s'instal·la expressament per a aquestes ocasions, s'interpretarà l'Himne Nacional, i la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, obrirà la Sessió Solemne pronunciant un discurs, després del qual donarà la paraula a Felip VI, que es dirigirà a les Corts Generals per donar per iniciada la XV Legislatura.