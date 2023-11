El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

Pedro Sánchez va aconseguir reeditar el seu càrrec com a president del Govern gràcies al suport dels 179 diputats, 12 més que el 2020. No obstant, aquest suport parlamentari no casa amb el que està rebent a la societat, d'acord amb les llargues jornades de protestes que porta havent-hi a Ferraz i que ja ha provocat la detenció de més de 70 persones.

Aquesta situació, sumada a l'alerta terrorista de nivell 4 reforçat ia la tensió política creixent, ha portat a l'activació d'un quart anell de seguretat al voltant de Sánchez, amb l'objectiu de proporcionar-li una protecció més sòlida.

En els darrers tres mesos ha augmentat el grup de seguretat de la Presidència del Govern, segons han afirmat a Vozpópuli . Aquest reforç es va iniciar després del retorn de Pedro Sánchez del Marroc després de les vacances i ha continuat les setmanes prèvies a la seva investidura.

Segons fonts properes al servei d'escortes, els reforços en la seguretat han arribat a "nivells insospitats", fins al punt que pràcticament té més protecció que el propi rei Felip VI.

MASSA ESTÍMULS NEGATIUS

Aquesta escalada de seguretat s'ha donat per la tensió política tant a nivell nacional com internacional, l'alerta antiterrorista vigent i els aldarulls de carrer. Cal recordar que, des de l'octubre passat, Espanya es troba al nivell 4 d'alerta terrorista, i s'ha reforçat encara més arran del conflicte entre Israel i Hamàs, així com els atacs terroristes ocorreguts a països europeus com Bèlgica i França.

A més, tampoc no ajuden les protestes contra la llei d'amnistia. De fet, el mateix president el va viure de primera mà a Màlaga el 10 de novembre passat, quan va quedar "atrapat" amb el canceller alemany Olaf Scholz a l'edifici on tots dos es van reunir amb motiu de la Internacional Socialista. L'acte previst per a l'endemà va haver de ser cancel·lat a causa de les protestes contra la proposta d'amnistia.

Per acabar, el cas d' Alejandro Vidal-Quadras també ha augmentat la tensió al voltant de la política.

MÉS SEGURETAT

Més enllà de l'episodi de Màlaga, cal tenir en compte que fins i tot personalitats properes a l'extrema dreta van difondre fotos de la seva filla, cosa que va augmentar la preocupació del líder socialista. Davant d'aquest context, ell mateix ha sol·licitat un augment en la protecció.

Aquesta sol·licitud ha estat materialitzada en la implementació d'un quart anell de seguretat al voltant del president del Govern, que s'ha sumat a tota la seguretat que ja tenia anteriorment.

El primer anell consta de la seguretat més propera, entre els quals hi ha el cap de seguretat i un grup de sis agents com a mínim, disposats en forma de diamant: “un davant, un darrere, i dos a cada costat, que es poden reforçar amb més agents tant davant com als laterals", segons afirmen Vozpópuli.

El segon anell es disposa prèviament que el president baixi del cotxe, de manera que es forma un passadís de seguretat després de comprovar que no hi ha res anòmal. El tercer anell és el que apareix abans que arribi el president, i per això pentina la zona de primera mà.

Pel que fa al quart anell, hi participen uniformats, escortes i vehicles de la Policia Nacional i Local. D'aquesta manera, es genera un efecte dissuasori entre aquells que puguin tenir entre cella i cella esvalotar el lloc, i que així no es puguin acostar al perímetre de seguretat implementat.

Per tant, el dispositiu estàndard ha duplicat els efectius. De forma addicional, també afegeixen tres vehicles al davant i tres per darrere per cobrir millor el cotxe en què traslladen el president. S'hi suma el "cotxe llançadora", que s'ubica uns quilòmetres endavant, i el "cotxe del darrere", que segueix a uns quilòmetres de distància.

UNA SITUACIÓ DIFERENT A CATALUNYA

Aquest augment de seguretat al president del Govern és un cas aïllat que no es replica als polítics catalans. Pere Aragonès , el president de la Generalitat, no ha vist incrementada la seva seguretat en els darrers temps, segons fonts dels Mossos d'Esquadra consultades per CatalunyaPress.

A Catalunya, el nivell de seguretat que hi ha atén el nivell d' amenaça de 4 sobre 5 a l'àmbit terrorista . "No hi ha una amenaça concreta contra Catalunya, però la conjuntura internacional vigent comporta un augment de l'amenaça global que fa necessari el manteniment de mesures policials per prevenir accions terroristes", apunten.

És diferent la situació de l'expresident català. El cap de l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, va demanar fa uns quants dies al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, l'"assignació immediata i amb caràcter d'urgència" dels efectius d'escorta dels Mossos d'Interior Esquadra.