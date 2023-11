El president de la Generalitat, Pere Aragonès - Gencat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha assegurat aquest dimecres que el Govern "obre una nova etapa on deixa enrere la repressió, en què l'amnistia és una realitat i on hem d'afrontar els reptes de futur del país". Durant la sessió de control al Parlament, el cap de l'Executiu s'ha mostrat convençut que "estem en una nova etapa, es vegi o no es vegi", perquè, ha dit que, "aquells que havien rebutjat l'amnistia fins fa pocs anys" mesos, avui la tramiten al Congrés de Diputats” i “aquells que consideraven que la via de la negociació era una via que no s'havia d'intentar, avui aposten”.

Per tot això, ha subratllat, "avui Catalunya està en més disposició d'afrontar els seus reptes de futur que fa uns mesos", i això, ha dit, "sempre és una molt bona notícia". "Estem davant d'una gran oportunitat històrica i, mai com ara, el sobiranisme, l'independentisme havia tingut la capacitat d'incidència a les institucions de l'Estat que tenen en aquest moment" ha subratllat, mentre ha apel·lat a la necessitat de "fer política gran" , perquè "la història ens passarà comptes del que fem quan tenim aquesta responsabilitat" , ha conclòs.

En aquest context, Aragonès s'ha mostrat convençut que per afrontar els reptes de futur la millor manera de fer-ho és "acompanyats d'una àmplia majoria d'aquest Parlament de Catalunya", per això aconseguir que "aquest país pugui decidir lliurement el seu futur, que ho puguem fer en un referèndum acceptat per totes les parts”. L'objectiu és, “un referèndum reconegut també per part de l'Estat espanyol i també per part de la comunitat internacional”.

Per al president Aragonés, per arribar a aquest objectiu "tenim l´obligació d´aprofitar totes les oportunitats per a la millora del dia a dia, de les condicions de vida dels ciutadans, no la que serà i la que es produirà d´aquí a un temps, sinó la d'aquí i ara.” I per això, ha subratllat, “acords com el traspàs de rodalies són molt importants” i també els que s'han aconseguit en matèria econòmica “que permeten reduir els interessos que estem pagant al govern de l'Estat i , per tant, que es puguin revertir els serveis de l'estat del benestar de Catalunya”.

"Situar l´any 2024 com el que ha de permetre la consecució d´un finançament singular per Catalunya també és molt important, perquè això és el dia a dia, això són els hospitals, les escoles, l´habitatge, és absolutament fonamental", ha continuat, i per això, “ el Govern es posa a la feina”.

En aquest sentit, el president ha qualificat els acords aconseguits de "pas endavant" i ha subratllat que és "positiu" que "al mateix temps que es va fent el camí per construir unes majories sòlides i transversals, i totes les aliances internes i externes per fer possible una independència reconeguda internacionalment, Catalunya pugui anar aconseguint victòries que repercuteixen en una millora del benestar dels ciutadans”.

En un altre moment de la seva intervenció, el president també ha anunciat que ha convocat per demà, dijous, "un Consell extraordinari", en què, ha dit, "prendrem les primeres decisions per al desenvolupament d'aquests acords" amb què s'ha arribat. "Els hem esperat tant, que no deixarem passar ni un segon més, sense posar-nos a treballar, perquè s'implementin com més aviat millor", ha dit, "perquè són bons per a la ciutadania de Catalunya, som bons per al projecte que defensem, som bons pel present i el futur del país”, ha reblat.

UNITAT A LA LLUITA CONTRA LA SEQUERA

Entre els reptes de país a afrontar, el president també ha situat la sequera, un àmbit on ha fet una crida a la unitat: “El país necessita unitat política davant un moment de dificultat, entenent que superarem aquesta sequera, però que el model de desenvolupament econòmic del país haurà d'adaptar-se a un món en què plourà menys” , ha assegurat.

Aragonès ha recordat que el Govern està actuant des de fa molts mesos per pal·liar l´actual sequera i que, si s´ha aconseguit posposar la declaració d´emergència un any, és perquè "hem activat totes les infraestructures que s´han anat fent en aquest país" per a incrementar la producció daigua. Una dada, ha dit, que evidencia que “en els darrers deu anys hi ha hagut una part de feina ben feta, si no avui no tindríem el 55% de l'aigua de la regió metropolitana de Barcelona i de bona part de Girona que no prové de els embassaments” .

En aquest sentit, ha insistit que també cal actuar sobre el consum i ha demanat fer "un esforç per la contenció de la demanda i el consum d'aigua per poder arribar a temps quan aquestes infraestructures estiguin disponibles".