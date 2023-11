Guerra, durant la presentació del llibre. Foto: Europa Press

L' exvicepresident socialista Alfonso Guerra ha tornat a carregar contra la llei d'amnistia pactada entre PSOE i els partits independentistes catalans assegurant que aquesta mesura de gràcia no la mereixen els que "van donar un cop d'Estat" i considera que "no és assenyat" per part del president del Govern, Pedro Sánchez. "A la vida un pot tenir idees esbojarrades, però cal tenir seny", ha retret.

Així s'ha expressat Guerra en una entrevista a El Hormiguero per presentar el seu llibre La rosa y las espinas, el hombre detrás del político, i en què ha entrat a valorar la situació política a Espanya deixant clara la seva postura contrària a oferir l'amnistia a les formacions nacionalistes catalanes.

"¿Mereixen els que van donar un cop d'Estat, els que diuen contínuament que ho tornaran a fer? ¿Aquests mereixen una amnistia? La meva resposta és no, rotund", ha manifestat el polític sevillà.

De la mateixa manera, ha carregat contra la forma de redacció de la mateixa, segons la seva opinió "una mica rara". " On s'ha vist que les lleis les redactin els delinqüents ?", s'ha preguntat, alhora que ha criticat que siguin els mateixos beneficiaris de la llei els mateixos que la redacten. "Això ja la inhabilita", ha considerat.

Dit això, ha recordat que la línia oficial del Govern i l'"únic document oficial" que hi ha de l'Executiu en referència a què va redactar el Ministeri de Justícia quan es van oferir els indults, manifesta que l'amnistia no hi cap a la Constitució. "Jo no ho puc entendre perquè no és assenyat ", ha postil·lat, alhora que ha recalcat que si ell hagués estat entre els 121 diputats del PSOE per votar la investidura de Sánchez se n'hauria anat a casa seva.

L'exvicepresident també ha censurat a més la cessió al PNB de la Seguretat Social quan només aglutina l'1,1% dels vots.