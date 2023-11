Óscar Pont / @EP

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha admès que "probablement no" haurien adoptat una llei d'amnistia per afavorir independentistes catalans si no la necessitessin per a la investidura de Pedro Sánchez, encara que ha dit que al final hauria acabat imposant-se la mesurada en un altre moment de la legislatura per no tornar a la situació de "tensió" del 2017 a Catalunya.

Puente ha explicat que és "lògic" que es critiquin els canvis de posició del PSOE en aquest assumpte però ha destacat que cal analitzar "si tenen coherència amb el moment que s'està vivint". "A ningú se li amaga que adoptar aquesta mesura en aquest moment es vincula amb la formació de govern. Sense aquesta mesura, la investidura no és possible", ha expressat.

Tot i això, l'exalcalde de Valladolid ha defensat la necessitat de posar "llums llargs" i "mirar l'horitzó dels propers anys" perquè, al seu parer, és millor aplicar l'amnistia en el " curt termini " abans que es produeixin " un munt de judicis, amb una extradició de Puigdemont i que tornem a la tensió del 2017”.

"Si no haguéssiu necessitat això --l'amnistia-- per a la investidura ho hauríeu adoptat? Probablement no, però estic segur que al llarg de la legislatura la mesura s'hauria acabat imposant?", ha reconegut en una entrevista al Canal 24 hores de TVE.

D'altra banda, també ha afirmat que el nou ministre de Justícia, Félix Bolaños , valora "possibles solucions" per desbloquejar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), amb mandat caducat des de fa cinc anys per falta d'acord polític, i ha reiterat al PP que “compleixi amb la Constitució”. "Però tampoc podem estar quatre anys esperant que ho faci", ha avisat.

Puente ha criticat que el PP es proposi que la legislatura de Pedro Sánchez serà "curta" i "amb aquesta expectativa sembla que té pocs incentius per renovar" l'òrgan de govern dels jutges.

"El Partit Popular, que ens ataca perquè diu que atemnem contra la independència dels jutges, el que busca amb aquesta actitud no és ni més ni menys que propiciar els nomenaments als òrgans judicials que a ells els interessen. I això ho tenim que revisar nosaltres", ha avisat Puente.

En aquest context, ha assegurat que el ministre Bolaños "està valorant les possibles solucions" per desbloquejar el CGPJ "com més aviat millor". Tot i això, ha apuntat que el PSOE no planteja "modificar les majories parlamentàries" per a la renovació de l'òrgan. "Donem temps al temps", ha deixat anar, deixant clar que ell no té competències de Justícia.

Preguntat pel ple al Parlament europeu on s'ha abordat l'amnistia amb el comissari Didier Reynders, el titular de Transports ha replicat que ha estat un “debat artificial” i “forçat pel Partit Popular” d'Espanya. "No ha tingut cap mena de transcendència en l'àmbit europeu. Només cal veure com estava la sala amb un 10% dels parlamentaris presents", ha minimitzat.

Al fil, Puente ha destacat que l'amnistia és "un tema irrellevant" a l'àmbit de la Unió Europea i de "consum intern". "Crec que elegantment Reynders ho ha deixat clar. Aquest és un assumpte intern", ha reiterat, alhora que ha acusat el PP de fer el "ridícul" perquè el debat "no ha tingut cap mena de transcendència".

Respecte a les critiques de les exministres de Podem Irene Montero i Ione Belarra, que van acusar Pedro Sánchez que les "va fer fora" de l'Executiu, Puente ha assenyalat que entre els nous ministres "hi havia un sentiment generalitzat de cert disgust amb les formes".

"Cal agrair els serveis prestats a la ministra, desitjar-li el millor i nosaltres hem de mirar cap endavant, no podem enredar-nos en les formes", ha assegurat el ministre, alhora que ha demanat a Podem que actuï "amb responsabilitat" tenint en compte explica “el moment polític que vivim”.