Montilla, en un acte recent. Foto: Europa Press

L' expresident de la Generalitat, exministre i exlíder del PSC, José Montilla , ha afirmat que algú que va tenir tanta responsabilitat com l'expresident del Govern Felipe González ha de ser lleial amb el PSOE i entendre "que els temps canvien i que, si un partit vol representar la societat, els ha d'acompanyar".

En una entrevista de La2 i Ràdio4 , ha recalcat que "la responsabilitat d'algú que ha tingut altes responsabilitats, entre altres coses, comporta lleialtat ", en preguntar-li per les crítiques de González a la llei d'amnistia pactada per l'actual president i líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Tot i això, també ha destacat que “ en el socialisme sempre hi ha hagut sensibilitats i posicions, des del punt de vista històric, de vegades confrontades ”.

Ha defensat la llei d'amnistia inclosa a l'acord de Junts i ERC amb el PSOE per investir Sánchez, i per sobre dels indults, per la seva capacitat de fer passar pàgina a etapes, tot i que ha dit que és postureig que Carles Puigdemont digui que no ha renunciat a res. "Sap que no ho tornaran a fer", ha assegurat.