Les líderes de Podem, Ione Belarra i Irene Montero, van aprofitar el traspàs de carteres ministerials per criticar durant que Podem no estigui al nou Govern de Pedro Sánchez, davant la presència de Yolanda Díaz.

Sembla que dies abans, la secretària general del partit morat i la líder de Sumar van mantenir una discussió molt pujada de to, “a crits” per aquesta exclusió que va provocar la vergonya dels que van escoltar el seu enfrontament.

Aquest enfrontament personal entre la líder de Podem, Ione Belarra i l'”escollida” dedocràticament, Yolanda Díaz va fer que Podem oficialitzés en “prime time” aquest dilluns el conflicte obert i “cara de gos” amb la Vicepresidenta Díaz. El desencadenant era la confirmació que Irene Montero quedava del Ministeri d'Igualtat i Podem del segon Govern de coalició.

Yolanda Díaz ha estat intentant buscar un punt de trobada perquè els morats ocupessin una butaca al Consell de Ministres però davant la negativa d'aquests de renunicar Irene Montero i el Ministeri d'Igualtat al final tot es va trencar en mil trossos.

Divendres, quan Podem va vetar l'oferta que fos Nacho Álvarez qui ostentés una cartera i no Irene Montero, la vicepresidenta va contactar amb Belarra, que segons l'entorn de Yolanda Díaz va trigar a contestar al telèfon i quan ho va fer li va advertir “No vaig a tolerar més atacs”, molt enfadada amb la seva interlocutora.

Li va fer saber a Belarra que “estava cansada dels constants atacs des de Podem ”. Cal recordar que Podem amb la intenció de mantenir Irene Montero al Ministeri d'Igualtat va iniciar un pols hostil cap a Sumar de la mateixa nit electoral del 23 de juliol, quan els morats van arribar a criticar obertament el resultat de Sumar a les generals atribuint la pèrdua de vots a l'absència d'Irene Montero a les llistes. Poseriorment a aquesta persecució mediàtica es va unir el Canal Red fundat per Pablo Iglesias que les últimes setmanes ha perseguit els membres de Sumar sense descans. Cosa que sembla haver fet efecte en l'ànim conciliador de Díaz, que va demanar als membres de Sumar no entrar "al drap" amb els atacs podemites però que ha acabat amb la seva paciència.

PABLO ESGLÉSIES VA DONAR ORDENIS A IONE BELARRA DE DINAMITAR LES NEGOCIACIONS AMB SUMAR SI S'EXCLÒA A IRENE MONTERO

Durant la baralla la Secretària General de Podem va retreure a Yolanda Díaz que “s'estava equivocant, venent-se a Pedro Sánchez i al PSOE ”. I confirmen que no es va moure en cap moment de l'exigència que Irene Montero mantingués el seu lloc al Ministeri d'Igualtat , ja que a totes dues els uneix una estreta amistat dels seus temps universitaris, per la qual cosa la seva lleialtat és un mur infranquejable. Per això no només vetés el nom de Nacho Álvarez com a ministeriable, que ha acabat deixant la política, sinó que també es va autodescartar per repetir com a ministra perquè “ Pablo Iglesias li havia donat l'ordre de mantenir el desafiament: o Irene o res ”.

En una carta a la militància, Belarra arremetia hores després contra Yolanda Díaz i anunciava que Podem “recuperarà la seva autonomia política”. És a dir, l'exlíder de Podem, Pablo Iglesias en conveni amb Ione Belarra van actuar com si el primer tingués càrrec orgànic i poder de decisió en un partit que va triar Belarra com a Secretària General en substitució d'Esglésies. Una anomalia política sense precedents al nostre país, on un exsecretari general fins ara aconsellava el seu successor però no li donava ordres directes.

LES BASES I CÀRRECS DE PODEM ESTAN TAN DESCONCERTADES COM EL FUNDADOR DE PODEM JUAN CARLOS MONEDERO AMB LA "LLUITA CAINITA" CONTRA SUMAR

La democràcia a Podem ha desaparegut així al sí del partit morat per complet, on molts membres es troben completament desconcertats inclòs un dels seus fundadors, Juan Carlos Monedero que ja s'enfronta obertament i en públic a Belarra, Iglesias i Montero demanant no caure en una "lluita caïnita".

IONE BELARRA VA AMENAR AMB UN FRONT PODEM, ERC I BILDU



La discussió no va acabar aquí. Ione Belarra va anunciar a la vicepresidenta que els cinc diputats de Podem “se senten lliures a partir d'ara de trencar la disciplina de vot” per obligar el PSOE que negociï directament amb Belarra, al marge de Yolanda Díaz, el suport a les iniciatives que portin al Congrés.

Dins aquesta estratègia entrarien a l'equació tant ERC com Bildu per conformen juntament amb ells un gran grup polític dins del Congrés. En aquesta operació, expliquen sectors del nucli dur de Podem, s'amaga l'objectiu de l'entorn de Pablo Iglesias de “acabar amb Yolanda Díaz ”.



Belarra, que segueix sent diputada, està intentant convèncer els representants d' ERC i de Bildu a Madrid perquè votin en contra de qualsevol iniciativa parlamentària que lideri concretament la ministra de Treball encara que les seves declaracions d'aquest dijous indiquen que aquestes negociacions no ho van tot com de bé els agradaria a Podem. Belarra ha anunciat que haurà de ser "Sumar qui ens faci fora del grup com ja ho va fer del Govern".

El motiu que els independentistes catalans se sumin a aquesta estratègia és la constatació a ERC que Sumar ja els està traient vots a Catalunya i podria sumar amb el PSC per arrabassar-los una Generalitat a qui els ha costat tant arribar. En definitiva, han detectat que el gran rival en unes eleccions autonòmiques ja no és només el PSC, sinó també els Comuns després dels sondejos interns que manegen des de la Generalitat. Una amenaça similar a la que s'enfrontaria Bildu al País Basc, si Yolanda Díaz com a líder nacional s'acaba portant a Sumar part dels vots de Bildu en uns comicis a Euskadi.

La tensió al tauler polític després de dues eleccions no ha portat la tranquil·litat demanada pels votants cridats a les urnes sinó que ha obert un període més ampli d'inestabilitat política on tots miren amb recel els altres a l'arc de l'esquerra del país, a Espanya però també a Catalunya.