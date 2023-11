El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, en una roda de premsa

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López , ha acusat el PP d'intentar manipular el comissari de Justícia, el liberal Didier Reynders , perquè es posicioni contra la llei d'amnistia. Tot i això ha tret importància al fet que aquest digués que estudiarà la norma ja que veu que és una cosa "lògica" que passa amb totes les iniciatives legals dels estats membres.

També ha demanat al PP que "deixi de fer el ridícul" a Europa i els ha reclamat que, més enllà d'oposar-se a mida de gràcia, aportin alguna idea per a Catalunya.

L'endemà del debat al Parlament Europeu en què es va discutir si la proposició de llei d'amnistia que el PSOE ha pactat amb ERC i Junts per assegurar la investidura de Pedro Sánchez, pot vulnerar els principis de la UE, López ha assenyalat que el PP va fer el ridícul --ja que va ser el partit que va promoure aquest debat-.

Durant la sessió plenària, Reynders va afirmar que la Comissió Europea examina "molt acuradament" la proposta per comprovar si respecta els valors i les lleis de la Unió Europea . També va indicar que el debat i l'anàlisi va passar en primer lloc a Espanya i en el marc constitucional espanyol.

En acabar la sessió a Estrasburg, els socialistes es van agafar a aquesta darrera part de la intervenció de Reynders i destacaven que el comissari havia indicat que es tracta d'una qüestió interna d'Espanya. Van afirmar, per tant, que el PP havia fracassat en el seu intent de posar la Comissió en contra de l'amnistia.

Un dia després el PSOE també resta transcendència que Reynders digués que estudiarà la llei ja que al seu parer és "el més lògic". "Com s'estudien totes les lleis de tots els països de la UE", ha indicat Patxi López en una compareixença des del Congrés. També ha reiterat que el comissari europeu ha assenyalat que és un assumpte intern espanyol i que el país compta amb els mecanismes suficients per garantir el compliment de l'Estat de Dret.

López considera que l'actuació del PP, que va propiciar la celebració d'aquest debat, "abochorna" el país ia més redueix l'impacte que va tenir. Així ressalta que només van participar "70 de 700 europarlamentaris" i el PP no va aconseguir "ni quòrum".

RETRETEN ELS ATACS A SÁNCHEZ



Demana per tant als de Núñez Feijóo que posin damunt la taula alguna proposta o idea per a Catalunya per començar a construir alguna cosa. "Quina és la seva alternativa?", ha qüestionat.

D'altra banda, el portaveu socialista ha recriminat al coordinador general del PP, Elías Bendodo que publiqués una carta falsa de Pedro Sánchez als seus ministres, després que el president del Govern lliurés una missiva als integrants del Consell de Ministres a la primera sessió que es va celebrar aquest dimecres.

També ha reiterat les seves crítiques al vicesecretari d'Organització del PP, Miguel Tellado per dir que Sánchez hauria de sortir d'Espanya al maleter d'un cotxe, igual que l'expresident català, Carles Puigdemont i que Feijóo li afirmés que apreciava un "tic patològic" a les riallades que li va dedicar Sánchez des de la tribuna del Congrés durant la sessió d'investidura. El PSOE ha demanat per tant a Gènova que "abandoni la via de l'insult" i comenci a posar idees a sobre de la taula.