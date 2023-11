Arxiu - Façana del Tribunal Suprem

El jutge del Tribunal Suprem José Luis Requero ha publicat un article al diari La Razon on acusa l'esquerra de provocar una "guerra civil". "Enmig de la tragèdia que viu Espanya, l'Estat de Dret i la Justícia, consola que, per fi, els jutges ja no estiguem sols", comença relatant el magistrat a l' article d'opinió .

A més, el jutge fa la seva particular revisió de la història d'Espanya : "Vivim la natural evolució del nacionalisme i de l'esquerra hispana, i les biografies de tots dos compten amb sonats mèrits com trair el pacte constitucional pel que fa al Poder Judicial, afegit a intents de cop d?Estat, haver propiciat una guerra civil o practicar el terrorisme d?Estat, entre altres gestes", assegura.

Requero denuncia que els "independentistes que sempre han aspirat a tenir el seu propi poder judicial" i que l'esquerra sempre "ha volgut dominar" la justícia.

El magistrat del Suprem descriu el Tribunal Constitucional com un "decorat de cartró pedra en forma de tribunal" i alerta que el Govern ara vol emprendre "una altra atropellada en la conquesta del Poder Judicial: que per desbloquejar el Consell General del Poder Judicial els seus membres ja no siguin elegits per majoria parlamentària de tres cinquens sinó per majoria absoluta”. Assegura que és un moviment no constitucional, "però ja dirà el Tribunal Constitucional que ho és", sentencia.

Finalment, demana als jutges que no participin en una “renovació fraudulenta” que il·lumini un “il·legítim” Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que fa cinc anys que està bloquejat pel PP.