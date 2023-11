El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López / @EP

Patxi López ha tornat a demostrar el seu malestar amb el periodista ultradretà Vito Quiles . En aquesta ocasió, el portaveu parlamentari ha abondanoat el faristol en el moment en què Quiles ha preguntat per les paraules d'Óscar Puentes sobre l'amnistia, en què afirmava que no haurien concedit l'amnistia si no hagués estat necessari després del context polític que van deixar les eleccions.

Cal recordar que aquest no és el primer xoc entre els dos protagonistes. Al setembre, el portaveu socialista va respondre molt durament a una pregunta de Vito Quiles pels seus tweets de tipus racista contra diversos jugadors de la selecció espanyola de futbol.

"A tu no et contestaré res i mai. T'ho diré ja a la cara. He vist algun tuit teu, quan la selecció espanyola va jugar i va guanyar Geòrgia amb un contingut racista, de manera que no respectaré a un racista responent les preguntes", va concloure.

Per tant, el desencontre ja ve de lluny.

ÍDOL DE LA ULTRADRETA

El periodista d'ultradreta Vito Quiles , que ha estat detingut dilluns passat a la nit a Ferraz per empènyer un policia, ha arribat a les espatlles fins a Ferraz aquest dimarts passat com si fos una mena d'heroi per als més extremistes.



Quiles va ser arrestat per desobediència i atemptat contra l'autoritat després d'haver empès un agent de la Policia Nacional i instar les masses de trencar el cordó policial que retenia els manifestants sobre la vorera.