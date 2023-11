Imatge d'arxiu de ganivet

Almenys cinc persones han resultat ferides, entre elles tres nens, per un apunyalament perpetrat aquest dijous per un home al centre de Dublín , segons els balanços preliminars oferts per les autoritats, que en principi no preveuen que es tracti d'un atac terrorista.

L'incident ha tingut lloc al voltant de les 14.00 (hora local) al costat d'una escola de la zona de Parnell Square i ha conclòs amb la intervenció de diversos testimonis que han desarmat l'agressor, ja detingut. Les forces de seguretat han acordat tota aquesta àrea i han demanat la col·laboració dels testimonis per intentar determinar què ha passat.

Dos dels ferits, una nena i una dona, han patit ferides greus, segons les fonts consultades per la cadena de televisió RTE. Tots els menors tenen ferides d'arma blanca.

El primer ministre d'Irlanda, Leo Varadkar, s'ha mostrat "impactat" pels fets i ha desitjat una ràpida recuperació a les víctimes, en un missatge en què també ha lloat la "ràpida" resposta dels serveis d'emergència. També ha dit que està en contacte amb la ministra de Justícia, Helen McEntee, que ha expressat en una altra nota la seva consternació.

"Aquest atac ens ha impactat a totes i no tinc dubtes que la persona responsable rendirà comptes davant la Justícia", ha subratllat McEntee, que ha descartat que es busqui un segon sospitós.